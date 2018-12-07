07 Aralık 2018, 00:53
»»

Çukurova Basketbol - Botaş: 84-63

Çukurova Basketbol - Botaş: 84-63

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Çukurova Basketbol, sahasında BOTAŞ'ı 84-63 yendi.



Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Çukurova Basketbol, sahasında BOTAŞ'ı 84-63 yendi.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Çukurova Basketbol, bu sonuçla 5'te 5 yaptı. BOTAŞ ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna), Christina Manoli (Fransa), Vladimir Zanev (Kıbrıs Rum Kesimi) Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 7, Sevgi Uzun 7, Iagupova 17, Naumenko 12, Ndour 32, Şaziye İvegin Üner, Mestdagh 4, Pelin Bilgiç 5, Meltem Avcı

BOTAŞ: Cuic 14, Olcay Çakır Turgut 4, Krivacevic 9, Loyd 10, Williams 12, Erdenay Topçu, Melis Gülcan 2, Büşra Akbaş 12

1. Periyot: 16-22

Devre: 36-38

3. Periyot: 61-49

Avrupa,Çukurova,basketbol

YORUMLAR