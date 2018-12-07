Çukurova Basketbol - Botaş: 84-63

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası E Grubu 5. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Çukurova
Basketbol, sahasında BOTAŞ'ı 84-63 yendi.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Çukurova Basketbol, bu sonuçla 5'te 5 yaptı. BOTAŞ ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna
), Christina Manoli (Fransa
), Vladimir Zanev (Kıbrıs Rum Kesimi
) Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 7, Sevgi Uzun
7, Iagupova 17, Naumenko 12, Ndour 32, Şaziye İvegin
Üner, Mestdagh 4, Pelin Bilgiç 5, Meltem Avcı
BOTAŞ: Cuic 14, Olcay Çakır
Turgut 4, Krivacevic 9, Loyd 10, Williams
12, Erdenay Topçu, Melis Gülcan 2, Büşra Akbaş 12
1. Periyot: 16-22
Devre: 36-38
3. Periyot: 61-49
Avrupa,Çukurova,basketbol
07 Aralık 2018 Cuma 00:53