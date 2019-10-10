Haberler » Spor » Çukurova Basketbol coachı Ceyhun Yıldızoğlu: 'Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz'

Çukurova Basketbol coachı Ceyhun Yıldızoğlu: "Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz"

Çukurova Basketbol coachı Ceyhun Yıldızoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı sonrasında Fenerbahçe'yi tebrik etti.

10.10.2019 09:06Çukurova Basketbol coachı Ceyhun Yıldızoğlu:
Çukurova Basketbol coachı Ceyhun Yıldızoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı sonrasında Fenerbahçe'yi tebrik etti.

27'nci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçında Fenerbahçe'ye karşı kaybeden Gelecek Koleji Çukurova Basketbol takımının coachı Ceyhun Yıldızoğlu, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Çok güzel bir kadro oluşturdular. Kadro derinliğini bize karşı iyi kullandılar" dedi.

Yıldızoğlu, "Bizim için farklı bir deneyim olacak bu sezon. Daha genç, daha alt yapı milli takımlarda olan oyuncularla mücadele edeceğiz. Bu mücadele kolay olmayacak ancak kulüp olarak bu yatırımın arkasında durmaya karanlıyız. İşimizin kolay olmadığını biliyorum" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Ceyhun Yıldızoğlu, basketbol, Çukurova, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
10:31 Fatih Terim'den önce onu istemişler!
10:30 Yunanistan'da 12 Türk motosikletçi piste çıkacak
10:24 Trabzonspor'da Hosseini ve Novak'ın sağlık durumu
10:24 Trabzonspor'da novak ve hosseini'de korkulan olmadı
10:24 Trabzonspor'da novak ve hosseini'de korkulan olmadı
10:22 Denizlispor'un teknik direktör tercihi yerliden yana olacak
10:21 Rose ve Auirer bombası! Tottenham'dan Süper Lig'e...
10.10.2019 10:31:51