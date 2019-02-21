Çukurova Basketbol - Ts Wisla Canpack: 86 - 78

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Charalampos Karakatsounis (xx) (Yunanistan
), Sergiy Chaykovskyy (xx) (Ukrayna
), Sinisa Prpa (xx)(Sırbistan
)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Şaziye İvegin
Üner (x), Pelin Bilgiç (x), Alina Iagupova (xxx) 24, Naumenko (xx) 5, Ndour (xxx) 14, Bone (xxx) 19, Mestdagh (xx)9, Sera Özelçi (x), Sevgi Uzun
(x)2, Gray (xx)9, Meltem Avcı
(xx) 4
WİSLA CANPACK: Russell (xx) 9, Canada
(xxx) 15, Rodriguez (xxx) 15, Zietara (xx) 6, Cegielska (xx)5, Conde (xxx) 16, Araujo (x) 2, Jakubiuk (x) 4, Aleksandravicius (xx) 6
1'İNCİ PERİYOT: 26-15
DEVRE: 48-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-58
Kadınlar FIBA Avrupa
Kupası 8'li final turunun rövanş karşılaşmasında Çukurova
Basketbol, Polonya
temsilcisi TS Wisla Canpack'ı konuk etti. Kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşmada Çukurova Basketbol, sahadan 86-78'lik galibiyetle ayrıldı.
- Mersin
Ukrayna, Yunanistan, Çukurova, basketbol, Spor
Kaynak: DHA