Haberler » Spor » Çukurova Basketbol-UMMC Ekaterinburg : 56-112 - Spor

Çukurova Basketbol-UMMC Ekaterinburg : 56-112

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Nikolas Somos (Yunanistan), Meka Kupatadze (Gürcistan), Mila Cavara (Bosna-Hersek)GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgan Tuck (xx) 14, Leonor Rodriguez (xx) 13, Meltem Avcı (x) 2, Alexandria Bentley (xx) 13, Feride Akalan (x) 5, İlayda Güner (x) 4,...

11.12.2019 21:59 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:59Çukurova Basketbol-UMMC Ekaterinburg : 56-112

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Nikolas Somos ( ), Meka Kupatadze (Gürcistan), Mila Cavara (Bosna-Hersek)

GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgan Tuck (xx) 14, Leonor Rodriguez (xx) 13, Meltem Avcı (x) 2, Alexandria Bentley (xx) 13, Feride Akalan (x) 5, İlayda Güner (x) 4, Gabriela Marginean (x) 5

UMMC EKATERINBURG: Jamierra Faulkner (x) 4, Evgeniia Beliakova (x) 8, Elena Beglova (x) 8, Allie Quigley (x) 8, Courtney Vandersloot (xx) 15, Emma Meesseman (xxx) 28, Jonquel Jones (xx) 10, Raisa Musina (xx) 12, Maria Vadeeva (xxx) 19

1'İNCİ PERİYOT: 24-33

İLK YARI: 34-61

3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-87

Kadınlar Euroleague'in 4'üncü hafta karşılaşmasında Gelecek Koleji kendi sahasında konuk ettiği Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımına 112-56 mağlup oldu.



Bosna - Hersek, Yunanistan, basketbol, Çukurova, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:16 Hamdi Aydemir: Sesimizi tüm dünyaya duyuracağız - Spor
22:16 Okan Buruk: "Tek hedefimiz kazanmak" - Spor
22:15 Yusuf Can Özkara: İnşallah başarılarımızın devamı gelir - Spor
22:08 Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Spor
22:04 Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 2 Türk sporcu çeyrek finalde - Spor
21:41 Galatasaraylı taraftarlar, bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soydu! - Spor
20:47 Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı! - Spor
20:02 Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek! - Spor
19:17 Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti! - Spor
19:01 Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Spor
11.12.2019 22:28:49