Çukurova Basketbol'un Rakibi Famila Schio

Kadınlar FIBA Avrupa
Kupası'nda mücadele eden Çukurova
Basketbol, çeyrek finalde İtalya
'nın Famila Schio takımıyla eşleşti.
FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde kura çekimi, Almanya
'nın Münih
kentinde gerçekleştirildi.
Turnuvada Türkiye
'yi temsil eden tek takım Çukurova Basketbol, bu turda İtalya'nın Famila Schio takımıyla eşleşti.
Çeyrek finallerin ilk maçları 7 Mart'ta, ikinci karşılaşmalar ise 14 Mart
'ta yapılacak.
Eşleşmeler şöyle:
BLMA (Fransa
)-Carolo Basket (Fransa)
Perfumerias Avenida (İspanya
)-Nadezhda (Rusya
)
Çukurova Basketbol-Famila Schio (İtalya)
Spar Citylift Girona (İspanya)- Lyon
ASVEL Feminin (Fransa)
Avrupa, İtalya, Çukurova, basketbol, Spor
Kaynak: AA