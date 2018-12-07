Çukurova Belediyesi'ndeki dehşet anları

Çukurova
Belediyesi'ndeki dehşet anları2 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı olay saniye saniye görüntülendi
ADANA - Adana
'da Çukurova Belediyesine yapılan ve 2 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı baskın güvenlik kamerasına yansıdı. Çukurova Belediyesi'ni silahla basan eski zabıta amiri Ahmet Alptuğ Zabıta
Müdürü Cengiz Aydoğdu
ile Zabıta Komiseri Habil Aykan'ı öldürüp, saldırıda zabıta memuru Kemal Özdemir
de yaraladı.Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Adana,Çukurova
07 Aralık 2018 Cuma 18:57