Çukurova Belediyesi'ne Silahlı Baskın: 3 Yaralı

07 Aralık 2018 Cuma 16:51



07 Aralık 2018 Cuma 16:51

Adana'da merkez Çukurova Belediyesi'ni silahla basan eski zabıta amiri, zabıta müdürü ile 2 meslektaşını silahla yaraladı.Alınan bilgiye göre, Çukurova Belediyesi Zabıta Amirlerinden Ahmet Altuğ, pasif görev verildiği gerekçesiyle bugün belediye binasına silahla gelerek, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta amiri Kenan Sönmez ve zabıta komiseri Habil Akmaz'ı yaralandı.Yaralanan 3 kişi özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eski emniyet müdürü olan Zabıta Müdürü Aydoğdu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.Olaydan sonra başına silah dayayan saldırgan polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA