Çukurova Belediyesi'ne Silahlı Baskın: 3 Yaralı

Adana
'da merkez Çukurova
Belediyesi'ni silahla basan eski zabıta amiri, zabıta müdürü ile 2 meslektaşını silahla yaraladı. Alınan bilgiye göre, Çukurova Belediyesi Zabıta
Amirlerinden Ahmet Altuğ, pasif görev verildiği gerekçesiyle bugün belediye binasına silahla gelerek, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu
ile zabıta amiri Kenan Sönmez
ve zabıta komiseri Habil Akmaz'ı yaralandı. Yaralanan 3 kişi özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eski emniyet müdürü olan Zabıta Müdürü Aydoğdu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Olaydan sonra başına silah dayayan saldırgan polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Fatih
Keçe - Serkan Çetinkaya
/İHA)
Cengiz Aydoğdu,Adana,Zabıta,Çukurova
07 Aralık 2018 Cuma 17:11