Çukurova Belediyesine Silahlı Baskın: 2 Ölü, 1 Yaralı

Adana
'nın merkez Çukurova
Belediyesinde silahlı saldırıya uğrayan zabıta müdürünün ardından zabıta komiseri de hayatını kaybetti. Çukurova Belediyesi Zabıta
Amirlerinden Ahmet Altuğ, pasif görev verildiği gerekçesiyle makamında silahla vurduğu Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu
'nun ardından zabıta komiseri Habil Akmaz da tedavi altına alındığı hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zabıta amiri Kenan Sönmez
'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.
(İHA)
Cengiz Aydoğdu,Adana,Zabıta,Çukurova
07 Aralık 2018 Cuma 17:41