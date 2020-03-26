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Çukurova'da 65 yaş üstüne sıcak yemek servisi

Çukurova Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evlerine sıcak yemek hizmeti veriyor.

26.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:56
Çukurova'da 65 yaş üstüne sıcak yemek servisi
Çukurova Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evlerine sıcak yemek hizmeti veriyor. Korona virüs tehdidi nedeniyle evden çıkamayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için önlemleri alan Çukurova Belediyesi, yemek hizmeti de vermeye başladı. Çukurova Kaymakamı Osman Sarı ve Başkan Soner Çetin, bazı vatandaşların evlerine yemekleri kendileri götürdü.

Çukurova Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlar için sıcak yemek servisi uygulaması başlattı. Uygulamanın ilk günü vatandaşlara sıcak yemekleri Çukurova Kaymakamı Osman Sarı ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından dağıtıldı.

65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan birimleri harekete geçiren Başkan Soner Çetin, bu kez de Çukurova Kaymakamlığı ile işbirliği yaparak, 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek servisi yapmaya başladı. Uygulamanın ilk günün Çukurova Kaymakamı Osman Sarı ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, vatandaşların evlerine yemekleri kendileri götürdü.

Evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Osman Sarı ve Başkan Soner Çetin, herhangi bir istekleri olup olmadığını sordu.

Başkan Soner Çetin, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve onların sağlıkları için tüm kurumlarla birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Büyüklerimiz bizim başımızın tacı. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı konuldu. Biz de onların tüm ihtiyaçlarının karşılanması gerekli çalışmaları yapıyoruz. Her sorunlarında onların yanındayız. Onlar evde kalsınlar biz onların ayağına geliriz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Soner Çetin, Osman Sarı, Çukurova, Güncel

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