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Çukurova'da asfalt çalışmaları başladı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, asfalt ihtiyacı olan sokakları bildiklerini belirterek, Yağışlar başlamadan acil bölgelerden başlayarak asfalt dökmeye başladık dedi.

20.10.2019 16:20
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, asfalt ihtiyacı olan sokakları bildiklerini belirterek, Yağışlar başlamadan acil bölgelerden başlayarak asfalt dökmeye başladık dedi.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, halk günü toplantısında vatandaşlarla buluştu. Belediye ekiplerinin asfalt çalışmalarına başladığını belirten Çetin, kısa zamanda bu konuyu Çukurova'da sorun olmaktan çıkaracaklarını söyledi. Başkan Çetin, Nerede, hangi sokakta yol sorunu var biliyoruz. Dövizdeki yükseliş nedeniyle bir süredir fiyatlar arttığı için asfalt üretimi durma noktasına gelmişti. Şimdi yeniden üretim başladı biz de asfalt almaya başladık. Ekiplerimiz Huzurevleri, Belediyeevleri ve 100. Yıl gibi mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede bu konuda sorun kalmayacak. Türkiye'de en uygun fiyatla asfaltını biz alıyoruz. Belediyenin parasını harcarken titiz davranıyoruz. Her konuda olduğu gibi asfalt alırken de en uygun fiyatı buluyoruz. Yağmurlar başlamadan sorunu çözeceğiz. Acil olan bölgelerden asfalt dökmeye başladık diye konuştu.
Başkan Soner Çetin, Türkmenbaşı Tıp Merkezi ile belediyenin yaptığı protokole de değindiği konuşmasına şöyle devam etti Her işin başı sağlık. Zaman zaman sağlık kuruluşları ile protokol imzalıyoruz. Personelimizin de sağlığına önem veriyoruz. Bunun yanında emekli dinlenme, kadın sohbet ve dayanışma evlerinde çocuklarımız için kreşlerle sağlık taraması yapıyoruz. Çukurova halkının da sağlığını düşünüyoruz. Sizin sağlığınız bizim için çok önemli.
Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından vatandaşlardan gelen soruları cevapladı, sorunları dinleyerek anında çözüm üretilmesi için gerekli birimlere talimat verdi.
Çukurova'da asfalt çalışmaları başladı

Soner Çetin, Çukurova, Güncel

Kaynak: DHA

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