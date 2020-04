Çukurova'da çiftçi üretime aralıksız devam ediyor

Yeni tip korona virüs nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, tarım işçileri, hasat dönemi yaklaşan ürünler için tarlada çalışmaya devam ediyor. Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, "Tarımda üretim ve tedarik zincirinin mutlak suretle sekteye uğramaması lazım" dedi.Yeni tip korona virüs nedeniyle tüm dünyada ve Türkiye'de hayat durma noktasına gelirken, gözler halkın gıda ihtiyacını karşılayan tarım sektörüne çevrildi. Türkiye'de buğday, soğan, patates ve mısır gibi ana gıdaların ilk hasadının yapıldığı Çukurova 'da ise her türlü olumsuzluğa rağmen çiftçiler tarlada üretime devam ediyor. Tarım işçileri, devletin belirlediği yolculuk kurallarına uyarak gittikleri tarlalarında hasadı yakalaşan, soğan ve patates tarlalarında son hazırlıklarını yapıyor. Yüzlerce işçi, hem kendi yevmiyelerini kazanırken hem de Türkiye'nin yeni tip korona virüs nedeniyle gıdada bir problem yaşamaması için çalışıyor. Tarım işçileri hasadı 15-20 gün içerisinde gerçekleşecek olan patates tarlasında ot yolma çalışması yapıyor."Üretim ve tedarik zinciri devam etmeli"Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, her türlü olumsuz koşullara rağmen çiftçinin ovada olduğunu belirterek, "Korona virüs salgını tarımın ne kadar önemli olduğunu ve üzerinde ne kadar ciddiyetle durulması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu hastalıktan ve virüs salgınından korunmak için alınacak ilk tedbir elbette sağlıktır, ancak hemen arkasından gelmesi gereken tarımdır. Tarımın gıda yönünden taşıdığı önem, tarımı şu an diğer tüm sektörlerin önüne almak zorunda bırakıyor. Tarımda üretim ve tedarik zincirinin mutlak suretle aksamadan sürdürülmesi gerekiyor. Şu an vatandaşlarımız pazarlara ve marketlere gittiklerinde her türlü gıda ürününü bulabiliyorlar ancak bu üretim ve tedarik zincirinde bir aksama olacak olursa o raflar maalesef boş kalacaktır. Evet, bu virüs çok önemli, ciddi tedbirler alınması gerekiyor fakat başta da söylediğimiz gibi üretim ile tedarik zincirinin mutlak suretle devlet kontrolünde ve desteğiyle devam etmesi gerekiyor" dedi.Girmen, özellikle Türkiye'nin ihtiyaç duyulan ürünlerin öne çıkartılması gerektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:"Bu da bakanlığın destekleme yöntemleriyle yapılabilir. Patates, soğan ve buğday ilk olarak burada hasat ediliyor, şu an bu ürünlerde bir sıkıntı görünmüyor. Ancak virüsten dolayı sıkıntılar devam edecek olursa özellikle yeni ekim dönemine girdiğimiz ürünlerde mısır ve soya olsun bunlar önemli gıda ürünleri, ihtiyaç miktarlarının çok ciddi bir şekilde belirlenerek ülkenin kendine yeterlilik durumu ortaya koyularak ekim buna göre yaptırılmalıdır. İnşallah bu krizi en az zararla atlatacağız. Tarım sektöründe ifade ettiğimiz gibi üretim ve tedarik zincirinin kırılmaması için bazı ek kolaylıklar sağlanması gerekiyor. Özelikle 65 yaş, yasağı kırsalı çok zorluyor. Tarım ve hayvancılığı kırsalda yaşlı insanlar yapıyor. Bu nedenle tarım ve hayvancılık yapan 65 yaş üstü insanlar başta olmak üzere tim çiftçi ve hayvancılara bir takım kolaylıklar bekliyoruz." - ADANA

