Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşmasında, Züleyha'nın ağzından çıkan her kelime, Yılmaz'ın en derin yarasına tuz bastı. Oğlundan ayrı kalmamak için, Yılmaz'ı da kendini de büyük bir acıya sürükleyen Züleyha, bunu daha fazla sürdürebilecek mi?

KONAK DEDİKODULARLA ÇALKALANIYOR!

Gülten'in Yılmaz'a olan aşkı gün geçtikçe artıyor. Saniye ve Gaffur, Gülten'i Yılmaz'ın yanından almanın yolunu arıyor. Konakta dedikodular kaynarken, Gülten'in Yılmaz'a sığındığının ortaya çıkması da an meselesi!

HÜNKAR VE FEKELİ YÜZLEŞİYOR MU?

Fekeli'nin yaşadığını öğrenen Hünkar'ın duyguları ve dünyası alt üst oldu. Yılmaz'ın arkasında, Fekeli gücünün olduğunu anlayan Hünkar, hastanede yaşadıklarının da rüya olmadığının farkında! Peki, bu gerçek onun hangi duygularını alevlendirecek?

ÇUKUROVA'DA ÖLÜMCÜL TUZAK! FEKELİ VE YILMAZ SAĞ KURTULABİLECEK Mİ?

Demir ve Cengaver'in planları artık çok daha ölümcül! Düşmanlarının aynı tarafta olduğunu gören ikili, Fekeli ve Yılmaz'ı çok fena tuzağa düşürdü. Patlayan kurulu bomba, Çukurova'da taş üstünde taş bırakmayacak.