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Çukurova'da pamukta verim ve üretim artıyor

Adana'da, devlet tarafından verilen prim desteğiyle ekim alanları her geçen yıl genişleyen pamukta 5 yılda elde edilen rekolte 884 bin 922 ton oldu.

17.10.2019 11:20Çukurova'da pamukta verim ve üretim artıyor
Adana'da, devlet tarafından verilen prim desteğiyle ekim alanları her geçen yıl genişleyen pamukta 5 yılda elde edilen rekolte 884 bin 922 ton oldu.
Çukurova'da, filmlere ve romanlara konu olan, bir dönem çiftçinin büyük bölümünün tarlalarına ektiği pamuk, devletin verdiği prim desteğiyle arazileri daha fazla süslemeye başladı.
Bölge çiftçisi tarafından "beyaz altın" olarak adlandırılan, tekstil, kozmetik, gıda ve yem sektörü gibi önemli alanlarda kullanılan pamuğa, Çukurova'daki üreticilerin ilgisi arttı.
Kentte, 2015'te 267 bin dekarda ekilen ve 138 bin kütlü pamuk elde edilen üründe, bu sene yaklaşık 400 bin dekardan 220 bin ton tahmini rekolteye ulaşıldı.
Çiftçinin yeniden tarlasına ekmeye başladığı pamukta, 2015'ten 2019'a ekim alanında yaklaşık yüzde 50, rekoltede de yüzde 59 artış oldu, üretim 884 bin 922 tona ulaştı.
Son 5 yılın verileri
Kentte, son 5 yılda gerçekleştirilen kütlü pamuk üretim rakamları şöyle:
YılEkim alanı (Dekar)Verim (Kg/dekar)Rekolte (Ton)
2015267.417518138.612
2016273.458555151.880
2017317.905529168.287
2018362.453569206.143
2019 (Tahmini)400.000555220.000

Çukurova, Adana, prim, Ekonomi

Kaynak: AA

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