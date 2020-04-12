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Çukurova'da salgınla mücadele sürüyor

Çukurova Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele konusunda tüm imkanlarını seferber etti.

12.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:49
Çukurova'da salgınla mücadele sürüyor
Çukurova Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele konusunda tüm imkanlarını seferber etti.

Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonu dahil her gün sokaklarda ilaçla yıkama çalışması yapıyor. Ekipler ayrıca faaliyetine devam eden iş yerlerinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Sokağa çıkma yasağı olan 65 üstü vatandaşlara da sıcak yemek servisi devam ediyor. Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri her gün Çukurova Kaymakamlığı ile birlikte belirlenen Çukurova ilçesindeki 65 yaş üstü vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.

Çukurova Belediyesi ekipleri vatandaşlara dağıtılmak üzere muhtarlıklara maske teslim etmişti. Bunun yanında semt pazarlarında kurulan stantlarda maskesiz vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıyor. Yine semt pazarları giriş çıkışlarına konulan dezenfekte noktaları da pazar alış verişi yapan vatandaşlara hizmet veriyor.

Sosyal İşler Müdürlüğü, salgın sonrası işsiz kalan ihtiyaç sahiplerine ulaşarak gıda paketi dağıtıyor. Tüm imkanlarını salgınla mücadele konusunda seferber eden Çukurova Belediyesi bu mücadeleyi salgın tehdidi ortadan kalkıncaya dek sürdürmeyi planlıyor.

Daha önce salgın bitene kadar maaşını Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağışlayacağını açıklayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Hemşehrilerimiz zorunlu olmadıkça evden çıkmasınlar. Biz tüm imkanlarımızla sosyal belediyecilik anlayışı gereği yanlarındayız. Virüs temasla bulaşıyor. Kendimizi izole edersek salgının önüne geçebiliriz. Bu sıkıntılı süreci dayanışma ile hep birlikte atlatacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çukurova, Güncel
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