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Çukurova'dan İdlib'e insani yardım

Çukurova Belediye Meclisi, Suriye'nin İdlib kentine insani yardım yapılmasını oy birliği ile karara bağladı.

04.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:32Çukurova'dan İdlib'e insani yardım
Belediye Meclisi, 'nin kentine insani yardım yapılmasını oy birliği ile karara bağladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İdlib'de insanlık dramı yaşandığını belirterek, "Valimizin başkanlığında yaptığımız toplantıda tüm belediyelerin İdlib'e yardımda bulunması kararlaştırıldı. Orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Daha önce de ihtiyaç olan yerlere gücümüz yettiğince yardımda bulunmuştuk. İdlib'e yardım etmek istiyoruz. Bunun için meclis kararı gerekiyor" dedi.

İdlib'e 1 tır gıda maddesi göndermek istediklerini kaydeden Başkan Çetin, bu konuda meclis üyelerinin de duyarlı davranacaklarına inandığını ifade etti.

Yapılan oylamada oy birliğiyle İdlib'e insani yardım yapılmasıyla ilgili gündem maddesi kabul edildi. Oylama sonrası Başkan Soner Çetin tüm meclis üyelerine teşekkür etti. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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