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Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 4 Şubat'ta yapılacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yapımı, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devri için 4 Şubat 2020'de ihale düzenlenecek.

24.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:48 Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 4 Şubat'ta yapılacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yapımı, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devri için 4 Şubat 2020'de ihale düzenlenecek.
DHMİ Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, "yap-işlet-devret modeli" çerçevesinde yaptırılacak işin ihalesi, "kapalı teklif alma usulü" ile gerçekleştirilecek.
Şartname bedelinin 25 bin lira olarak belirlendiği ihalede geçici teminat tutarı 600 bin avro ya da karşılığı olacak.
Teklifler, 4 Şubat 2020 tarihinde saat 09.30'a kadar istekli veya
vekili tarafından DHMİ Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje
Üretim ve İhale Hazırlık Şubesine teslim edilecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Çukurova Havalimanı, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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