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Çukurova Kaymakamlığı'ndan yeni bir Erasmus + Projesi daha

Çukurova Kaymakamlığının ortaklığındaki kısa adı UP2B olan, "Avrupa Vatandaşlığı ve İşgücü Piyasasına Katılım Yolunda Okul Eğitiminin Güçlendirilmesi" projesinin ilk toplantısı Portekiz'de yapıldı.

26.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:24Çukurova Kaymakamlığı'ndan yeni bir Erasmus + Projesi daha
Kaymakamlığının ortaklığındaki kısa adı UP2B olan, "Avrupa Vatandaşlığı ve İşgücü Piyasasına Katılım Yolunda Okul Eğitiminin Güçlendirilmesi" projesinin ilk toplantısı 'de yapıldı.

"Erasmus+ Ana Eylem 2 Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklılar Faaliyeti" kapsamında yürütülecek olan UP2B projesinin hedefleri, erken okul terki ve dezavantajları ile mücadele etmek, göçmen kökenli çocuklar dahil olmak üzere tüm öğrenciler için başarıyı sağlamak, okullardaki tüm personel arasında, aileler ve ilgili dış paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek, farklı eğitim aşamaları arasındaki geçişi iyileştirmek yer alıyor.

Portekiz'in Porto şehrinde gerçekleştirilen ve Portekiz, İspanya, Türkiye, Bulgaristan, Danimarka, Letonya'dan oluşan 6 ülkeden 9 farklı kurum okul eğitimi ve mesleki eğitim arasında geçişi kolaylaştırma, okul ve iş gücü piyasası arasındaki geçişi kolaylaştırma, iş gücü piyasası ve geniş kapsamlı imkünlar hakkında farkındalık oluşturarak okul öğrencilerine yakın vatandaşlık duygusunu artırma konularında 30 ay boyunca işbirliği yaparak, hedef kitleleri olan 12-16 yaş arasındaki öğrenciler, bu öğrencilere eğitim veren öğretmenler, okul toplulukları yöneticiler, idari personel, eğitim danışmanları, ebeveynler ve çevre topluluklarına yönelik bir platform ve rehber bir el kitabı hazırlayacaklar. - ADANA

Portekiz, Çukurova, Güncel

Kaynak: İHA

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