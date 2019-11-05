Çukurova'nın en büyük fuarı, Uluslararası Tarım Ve Sera-Bahçe fuarları açıldı

10 bin 800 m² kapalı 15 bin 200 m²'si açık olmak üzere toplamda 25 bin m²'lik alanda açılan Fuar, tüm Türkiye'den tarım profesyonellerini bir araya getiriyor. Katılımcı firmalar ile alım heyetleri arasında iş bağlantılarının kurulacağı Fuarı;16 ülkeden 300 kişilik yurt dışı alım heyeti ziyaret edecek. Tarım ekonomisinin can bulacağı Fuar'da, 9. Geleneksel Bal Yarışması da ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacak.

TÜYAP Adana 13. Uluslararası Tarım ve Sera- Bahçe Fuarları görkemli bir törenle açıldı. Açılışa; Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Almanya Gıda Tarım Müsteşarı Dr. Peter Bohlen, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkan Vekili Yücel Bayram, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Gürkan Yaşar, kaymakamlar, belediye başkanları, çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Bölgenin en kapsamlı fuarlarından biri olan TÜYAP Adana Tarım ve Sera-Bahçe Fuarları 5-9 Kasım 2019 tarihleri arasında ilgilileri ile buluşuyor. 5 gün boyunca tarım profesyonellerinin ağırlanacağı Fuar'da, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200 katılımcı firma yer alıyor. Tarım ekipmanlarından traktöre, gübreden tohuma, sera kurulumundan fidana,ilaçlamadan sulamaya kadar tarım ve sera-bahçe alanındaki tüm ihtiyaca cevap bulunacak Fuar, 25 bin m²'lik alanda görsel bir şölen de sunuyor.

Ticari alım heyetinde %17'lik artış

Tarım sektörünün lokomotif kentlerinden biri olan Adana'da düzenlenen Fuara, yurt dışından 16 ülkeden 300 kişilik alım heyeti geliyor. Çukurova Bölgesi'nden en çok ihracatı yapan 16 ülkeyi belirleyen TÜYAP Adana Ekibi, bu bölgelere özel tanıtım çalışması yürüterek katılımcı firmaların direkt hedefi olan alım heyetlerini getiriyor. Geçen yıl 15 ülkeden 250 kişilik bir alım heyeti yapılırken bu yıl 16 ülkeden 300 kişi ağırlanıyor.

Irak, Gürcistan, Azerbaycan, Cezayir, Kıbrıs, Umman, Ürdün, Fas, Tunus, Libya, Filistin, Sudan, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, ve Lübnan'dan alım heyetlerinin geleceği Fuar'da, tüm Türkiye'den de ziyaretçiler bekleniyor.

Yurt dışı alım heyetinde %17'lik bir artış yakalayan TÜYAP Adana Fuarcılık; yurt içinde de tüm Türkiye'den 600'ün üzerinde otobüs organizasyonu yaparak direkt ilgililerin fuara gelmesini sağlıyor.

9. Geleneksel Bal Yarışması

Bu yıl 9.sı düzenlenecek olan Geleneksel Bal Yarışması ise 8 Kasım Cuma günü saat 15:00'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanından getirilecek olan ballar, jüri üyeleri tarafından tadılacak. Dereceye girenlere ise çeşitli ödüller verilecek

Adana 13. Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarları 5-9 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'nde 5 - 8 Kasım tarihlerinde 09:30-19:00 saatleri arasında 9 Kasım'da ise 09:30 ila 17:00 saatlerinde ziyaretçilerini bekliyor.