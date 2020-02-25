'Çukurova'nın Kadınları Karma Resim Sergisi' eski Gülnar Otelinde açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, ' Çukurova 'nın Kadınları Karma Resim Sergisi' açtı. Tarsus'ta Ahmet Bağ ve Cumali Balcı Resim Atölyesinde kurs gören 15 ressamın 92 eserinin yer aldığı sergi, Sanat Sokağı eski Gülnar Oteli Sergi Salonunda 15 Mart'a gezilebilecek.



Çukurova'nın Kadınları Karma Resim Sergisinde, yağlıboya, suluboya, akrilik, karakalem ve röprodüksiyon teknikleriyle çizilmiş eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu'nun açılışına katıldığı sergide, kadınlara ve çocuklara anlamlı dokunuşlar sağlamış birçok yaşam hikayesi de gün yüzüne çıktı.



"Gönüllülük çalışmalarına katılmanız daha fazla kadınımıza dokunmamıza olanak sağlayacak"



Serginin açılışında konuşan Meral Seçer, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde kadın ve çocuk odaklı gönüllülük çalışması yürüttüklerini söyledi. Seçer, "Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gönüllüler Şube Müdürlüğümüz var. Biz, bu birimde gönüllü olarak çalışıyoruz. Kadınların sosyal ve kültürel alanda zenginleşmesinin toplumu da zenginleştireceğinin farkındayız. Sizin de gönüllülük çalışmalarına katılmanız, işbirliği sağlayarak daha fazla kadınımıza dokunmamıza olanak sağlayacak" dedi.



"Sadece bir kişiyi kurtarmaları bile şehirde çok büyük bir fark oluşturdu"



Daire Başkanı Dokucu da Ahmet Bağ ve Cumali Balcı'nın yıllardır gönüllü olarak birçok çocuğun hayatına dokunduğunu anlattı. İki usta ismin resim atölyelerinde hayatına dokundukları bir çocuk üzerinden örnek veren Dokucu, şunları söyledi:



"Resim konusunda duayenlerimiz olan Ahmet Bağ ve Cumali Balcı, yıllardır çok büyük bir sabırla Tarsus'un gençlerine katkı sundular. Büyük yoksunluklar içerisinde o çocuklara bir şeyler öğretmeye çalıştılar. O çocuklardan birisini yakından tanıyorum. Köprünün altında düğme satarak haftada 80 lira kazanırdı. Resim kursuna başladı ve Güzel Sanatlar Fakültesini kazanıp resim öğretmeni oldu. Şimdi de aynı şekilde ücretsiz kurslar açıp öğrencilerine katkıda bulunuyor. O dönemde onun ve ailesinin içinde olduğu şartları biliyorum. Ahmet Bağ ve Cumali Balcı'nın sadece bir kişiyi kurtarmaları bile şehirde çok büyük bir fark oluşturdu. Onlar gibi yüzlercesi olduğunu biliyoruz."



Çiğdem Dönmez, hayallerinin peşinden gitti, pes etmedi ve başardı



Kadınların bin bir emekle ortaya koydukları eserlerinin yer aldığı sergi, birbirinden zengin yaşam hikayelerinin gün yüzüne çıkmasına da olanak sağladı. O hikayelerden birisine sahip olan, üniversite öğrencisi iki çocuk annesi ressam Çiğdem Dönmez, seneler sonra hayallerinin peşinden koşarak, Mersin Üniversitesi Resim Bölümünü kazandı. Kendisini ev işlerine hapsetmek yerine hayallerinin peşinden koşan Dönmez'in yolu, Ahmet Bağ ve Cumali Balcı Resim Atölyesiyle kesişti. Dönmez, şu anda çocuklarıyla aynı dönemde üniversitede öğrenim görüyor. Kadınlara, eve kapanmak yerine hayallerinin peşinden koşmayı öneren Dönmez, resim yolunda çıktığı serüvenini şöyle anlattı:



"Çocukluğumdan beri içimin bir köşesinde resme ilgi vardı. Ailem tarafından da yönlendirilemediğim için fırsat olmadı. Arkadaşlarım, Ahmet Bağ ve Cumali Balcı'yı tavsiye ettiler. Onlardan aldığım eğitimle serüvenim başladı. Eksiklerimi tamamlamak için üniversiteye gitmek istedim. Sınava girdim ve Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazandım. Ev hanımıydım ama resim hep içimde olan bir tutkuydu. 'Çocuklar büyüse de resme başlasam' hayaliyle yaşıyordum. Kadınlara da pes etmemelerini öneriyorum. Akıllarında olan, yapmak istedikleri ne varsa yapsınlar. Pes etmesinler, peşinden gitsinler. Üretmek çok güzel bir his ve ürettiklerinizin beğenilmesi çok mutlu ediyor."



"Kadınlar eve kapanmamalı, üretmeli"



Resimleriyle sergide yer alan kadınlardan Zehra Carus ise renklerle oynamanın bir terapi olduğunu vurguladı. Zehra Carus, "Kadınlar eve kapanmamalı, üretmeli. Kadının yeri sadece ev değil. Kadın sosyal hayatın içerisinde olmalı ve içinden gelen tüm renkleri yansıtmalı. Renklerle oynamak bir terapidir. Bir kadın olarak resim yapmak da bana büyük mutluluk veriyor. Bu sergimizde de konu kadın olunca nü resimler de tarlada çalışan kadınların olduğu resimler de yer buldu. Kadını her haliyle resmetmek istedik. Kadının orada da burada da kadın olduğunu göstermek istedik. Büyükşehir Belediyesi de Mersin'de bu sergiyi açmamıza imkan sağladı" diye konuştu. - MERSİN