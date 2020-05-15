Çukurova'nın sarı sıcağında karpuz hasadı

Çukurova'nın sarı sıcağında karpuz hasadıTÜRKİYE'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılandığı Adana'da, 100 bin dekarlık alanda, sarı sıcakta dekar başına 3- 4 ton karpuz hasat ediliyor.

15.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:30
Çukurova'nın sarı sıcağında karpuz hasadı
TÜRKİYE'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılandığı Adana'da, 100 bin dekarlık alanda, sarı sıcakta dekar başına 3- 4 ton karpuz hasat ediliyor.
Adana'nın Akdeniz kıyısındaki Karataş ilçesinde, kumluk alanlarda erkenci karpuzun hasadına başlandı. Çukurova'nın meşhur sarı sıcağında gün boyu çalışan işçiler tarafından toplanarak, kamyonlara yüklenen karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, kentte 100 bin dekarda erkenci karpuz yetiştirildiğini, dekar başına 3-4 ton rekolte aldıklarını söyledi. Ülkede ihtiyacın yüzde 20'sinin karşılandığı Adana'nın karpuzunun aroma- şeker oranının güzel, renginin ise daha kırmızı olduğunu kaydeden İncefikir, "Şu anda tarladan karpuzun kalitesine göre kilosu 1,8 ile 2,5 TL arasında satılıyor" dedi. Çukurova’nın sarı sıcağında karpuz hasadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çukurova, Türkiye, Adana, Güncel, Haber

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