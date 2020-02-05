Çukurova Tekstil Ve Hazır Giyim Fuarı Açıldı

Bölgesel anlamda sektörün en önemli pazarlama etkinliği olan Fuar, TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluştu. 22 ülkeden 250 kişilik ticari alım heyeti ağırlanan Fuar'da 4 gün boyunca fuarda ticari bağlantılar kuracak.

İlklerin Fuarı, TÜYAP Adana Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olan tekstilin rakamsal verileri de Adana'daki potansiyeli gözler önüne seriyor. Son 10 yılda hazır giyim ihracatındaki payını yüzde 3 bandında tutmayı başaran Türk Hazır Giyim Sektörü'nde 35 bin üzerinde firma faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 2018 yılını 17,4 milyar dolar ihracat değeri ile kapatan sektör, yılda ortalama 17 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor. Çukurova Bölgesi de tekstil sektöründe yurt içi ve yurt dışında önemli bir konumda yer alıyor. Potansiyeli Fuar ile daha ileriye taşımayı hedefleyen sektör temsilcileri, fuar için yeni kreasyonlarını da görücüye çıkıyor. Yeni trendler ve tasarımların sergileneceği Fuar'ı Türkiye ve Dünya'dan çok sayıda satın alma yöneticileri ziyaret ediyor. Türkiye'nin en büyük tekstil ve hazır giyim firmaları ile temasa geçen TÜYAP Adana Ekibi, üretici ve satıcıyı bir araya getirerek bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

En Çok İhracat Tekstil Sektörü'nde!

Türkiye İhracatçılar Merkezi verilerine göre; Adana'da en çok ihracat yapan sektör Tekstil ve Hammaddeleri olurken konfeksiyon ve hazır giyim sektörü de 5. sırada yer alıyor. Bölge için önemli bir ekonomik güç olan Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü, bu gücü Fuar ile daha ileriye taşımayı amaçlıyor. 2020 yılında ilk kez açılan Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı; sektörün tüm profesyonellerini katılımcılarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre;Türkiye'de imalat sanayi içerisinde ciro payı %3,6 olan Adana Tekstil Sektörü, Hazır Giyim sektöründe de Türkiye'de %1,2'lik bir paya sahip. 2017 yılında 305 bin dolar olan ihracat performansına sahip olan Adana Tekstil Sektörü, 2018 yılında 346 bin dolara çıkarılarak %17,22'lik bir ihracat performansı bulunuyor.

Fuarda başta 2020 ilkbahar-yaz sezonu koleksiyonlarını sergileyecek hazır giyim markaları olmak üzere; pijama, iç çamaşırı, kot,tekstil makinaları ve kumaş sektörü de tek bir çatı altında yer alacak.

22 Ülkeden Ticari Alım Heyeti

Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'na başta Almanya, Irak, Filistin, Lübnan, Hollanda, Ürdün, Umman olmak üzere 22 ülkeden 250 kişilik ticari alım heyeti geliyor. B2B görüşmelerin yapılacağı Fuar'da firmalar talep ettikleri firmalar ile özel olarak görüşme alanlarında iş bağlantıları sağlıyor. Tekstil ve hazır giyim ticaretinin kalbinin atacağı Fuar, 5-6-7 Şubat 2020 tarihlerinde 10:00 ila 18:00 saatleri arasında 8 Şubat 2020 ise 10:00 ila 17:00 saatleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açıyor.