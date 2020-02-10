Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda rekor ihracat… Bölgede ilk kez gerçekleştirilen Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük ilgi gördü. Türkiye'nin her noktasından sektör ilgililerini ağırlayan Fuar, 34 ülkeden 250 kişilik ticari alım heyetini de sektörün dev üreticileri ile buluşturdu. Kadın giyimden erkek giyime, çocuk giyimden kumaşa kadar her çeşitten ürüne tek seferde ulaşma imkânına sahip olan sektör profesyonelleri, Fuar'da önemli iş bağlantıları gerçekleştirdi. 5 gün süren Fuar'da 5 milyon dolarlık ihracata imza atılırken 15-20 milyon dolarlık bağlantı yapıldı. Tekstil sektörüne büyük katkı sağlayan Fuar,katılımcısının ve ziyaretçisinin yüzünü güldürdü.

İlklerin Fuarı, TÜYAP Adana Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı büyük ilgi gördü. Bölgenin önemli lokomotif sektörlerinden biri olan Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü, gerçekleşen Fuar ile bu iddiasını bir kez daha ispatladı. 5 günde 10 bin 456 sektör profesyonelini ağırlayan Fuara, Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler gelirken önemli markaların satın almacıları da katıldı. Fuarın ilk yıla göre oldukça etkili ve nitelikli olduğunu belirten sektör temsilcileri, yurt dışındaki fuarlarda bile bu niteliği bulamadıklarının altını çizdi. 5-8 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşen Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı, sektör temsilcileri için olmazsa olmazlar arasındaki yerini aldı.

5 Milyon Dolarlık İhracat

1 yıldır sektör ile ilgili önemli araştırmalara imza atıp fuar için düğmeye basan TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. ve Adana Hazır Giyim Platformu, emeklerinin karşılığını aldı. Tüm katılımcı ve ziyaretçilerin memnuniyeti ile son bulan Fuar'da katılımcılar 5 milyon dolarlık iş hacmine ulaştı. 15-20 milyon dolarlık da bağlantı yapılan Fuar'da, sektöre ekonomik katkı sağlandı.

Bölgede ilk kez gerçekleştirilen Fuarın başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen, "İlk kez gerçekleştirdiğimiz Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarımız, Van'dan Denizli'ye, Gaziantep'ten Samsun'a, İstanbul'dan İzmir'e kadar Türkiye'nin her bir noktasından sektör ilgilisini ağırladı. Yurt dışından da Amerikan Samoa Adası'ndan bile 2 misafirimizi Fuar'da ağırladık. Bu misafirlerimiz Fuarı kendileri duyarak geldi. Biz tanıtım çalışmalarımızı Adana Hazır Giyim Platformu ile belirlediğimiz 22 ülkede gerçekleştirdik. Fakat Fuarımız öylesine büyük bir ilgi gördü ki 34 ülkeden ziyaretçi geldi. Birçoğu bize telefonla ulaşarak Fuar hakkında bilgi alarak gelirken bir kısmı da tamamen bağımsız geldi. Onları da fuar alanında tanıma imkânımız oldu. Önümüzdeki yıl çok daha büyük alanda daha fazla katılımcı ile Fuarımızı açacağız. Çukurova Tekstili sektördeki gücünü ve yerini bu Fuar ile bir kez daha gözler önüne serdi" diye konuştu.

Katılımcıların Fuar'dan çok memnun ayrıldıklarını belirten Adana Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı ve Adana Hazır Giyim Platform Üyesi Birkan Işık, "Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü için bu fuar olmazsa olmazdı. 1 yıldır Fuar için TÜYAP ve Hazır Giyim Platformu olarak büyük emek verdik. Çukurova Bölgesi'nde her üreticiye ulaşmak her satın almacıyı Fuar'a davet etmek için el ele vererek çalıştık. Emeklerimizin karşılığını da tüm katılımcıların memnuniyetleri ile aldık.Önümüzdeki yılın çalışmaları içinde şimdiden başladık. Önümüzdeki yıl eksiklerimizi de artı yaparak fuarı bir adım daha ileriye taşıyarak açacağız." dedi.

Bölgedeki tekstil sektörünün potansiyeline dikkat çeken Adana Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Adana Hazır Giyim Platformu Üyesi Erdem Şen, "Çukurova Bölgesi Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe çok önemli bir potansiyele sahip. İstatistikler de bu potansiyeli destekliyor. Ama sektörümüz hak ettiğini noktanın altında kalıyordu. Bu kabuğun kırılması ve potansiyelin dışarıya ulaşması için Fuar'ın önemli bir kapı olacağı inancı ile yola çıktık. TÜYAP Adana Fuarcılık ile görüşerek bölgede bu Fuarın olması için adımlar attık. TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen ve ekip arkadaşlarının yoğun çalışması ve gayretleri ile Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü gücünü gözler önüne serdi. Seneye bu güç 2'ye katlanarak Türkiye'nin en önemli tekstil fuarının burada yapılacağının kanıtı olacak" dedi.

Yurt dışı alım heyetlerinin Fuar'a olan beğenisini dile getiren Adana Ticaret Odası Tekstil Danışmanı ve Adana Hazır Giyim Platformu Üyesi Mehmet Savatlı "Yurt dışından Fuara büyük ilgi vardı. 34 ülkeden 250 kişilik ticari alım heyeti çok önemli bir istatistik. TÜYAP Adana Fuarcılık ile yaptığımız toplantılar da hedef pazarları belirlerken 22 ülkeden yol çıkmıştık. Yapılan tanıtım çalışmaları ve reklamlar ile bizden bağımsız olarak ülkelerden gelen talepler arttı. 22 ülke 34 ülke oldu. Fuarın ilk yılı olmasının da altını çizerek bu talep ve beğeni bizleri önümüzdeki yıl bambaşka bir noktaya taşıyacaktır." şeklinde konuştu.

Yurt içinden Fuara olan ilginin de katılımcıyı çok memnun ettiğini dile getiren Adana Hazır Giyim Platformu Üyesi Nezir Sun, "Yurt dışı pazarının yanı sıra yurt içi pazarından önemli isimleri Fuar'da ağırladık. Dev markalar üretimleri için Çukurova Bölgesi'ni tercih etti." diye konuştu.

34 Ülkeden Profesyonel Ziyaretçi

5 gün boyunca Fuarı, Amerikan Samoa, İngiltere, Amerika, İtalya, Almanya, Fransa, İspanya, Yunanistan, Gürcistan, Azerbaycan, Hollanda, Hırvatistan, Kosova, Polonya, Irak, Filistin, Ürdün, Mısır, Libya, Sudan, Fas, İsrail, Tunus, Lübnan, Cezayir, Avusturya, Brezilya, KKTC, Moldova, Umman, Slovenya, Yemen,Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 250 kişilik ticari alım heyeti ağırlandı. Katılımcı firmalar talep ettikleri ziyaretçiler ile özel olarak hazırlanan görüşme alanlarında B2B görüşmeler yaparak önemli iş bağlantılarına imza attı. Bölge tekstil ve hazır giyim sektörünün şaha kalktığı Fuar, büyük beğeni ile sona erdi.