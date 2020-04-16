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Çukurova Üniversitesi'nde umut veren koronavirüs çalışması (2)

'ÇİN'DEN GELEN İLAÇLARA İHTİYAÇ KALMAYACAK'Koronavirüs salgınının dünyada etkisini göstermeye başlamasından itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Osman Gülnaz, geliştirdikleri etken madde ile virüsün hücre içinde gelişmesini önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

16.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:37
Çukurova Üniversitesi'nde umut veren koronavirüs çalışması (2)

'ÇİN'DEN GELEN İLAÇLARA İHTİYAÇ KALMAYACAK'

Koronavirüs salgınının dünyada etkisini göstermeye başlamasından itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Osman Gülnaz, geliştirdikleri etken madde ile virüsün hücre içinde gelişmesini önlemeyi amaçladıklarını söyledi. Virüsün insandan insana çok kolay bulaştığının ve bundan dolayı çözümün ivedilikle ortaya koyulması gerektiğinin altını çizen Gülnaz, şöyle konuştu:

"Sentezlediğimiz ilaçtaki etken madde, laboratuar şartlarında yapmış olduğumuz tüm testlerde pozitif sonuçlar verdi. Bu sonuçların tamamını aldıktan sonra elde ettiğimiz bulguları kamuoyuyla paylaşmak istedik. Çukurova Üniversitesi olarak çalışmamızı tamamladık. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Bu süreç içinde etken maddenin denemelerinin tamamlaması ve en kısa zamanda klinik aşamaya geçmesi için onay beklemekteyiz. Virüsün üremesini durdurabilen özel bir etken maddeden bahsediyoruz. Biliyorsunuz, hastalıkla mücadele için çeşitli ilaçlar kullanılıyor. Bizim ürettiğimiz etken madde bunlardan tamamen farklı bir sentez. Klinik deneylere başlayınca daha net sonuçlar alacağız. İlaçların piyasaya çıkması uzun bir süreç alabilir. Ancak gelecek imkanlar, dışarıdan gelecek yardımlarla bu süreç kısalabilir. Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla bu kapsamda başka çalışma yok. Bu ilaç, Çin'den gelen ilaç yerine kullanabileceğimiz bir ilaç olabilir. Eğer sonuca ulaşırsak ona ihtiyacımız kalmayacak ve ilacı tüm dünyaya dağıtma imkanımız olacak."

Can ÇELİK- Eser PAZARBAŞI/ADANA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Çukurova Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel
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