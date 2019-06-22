22.06.2019 17:57
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Çukurova Üniversitesi'ne 20 farklı ülkeden 56 öğrenci mezun oldu

Çukurova Üniversitesi

Eğitim görmek için 20 farklı ülkeden Çukurova Üniversitesi'ne gelen 56 öğrenci mezun oldu.

Eğitim görmek için 20 farklı ülkeden Çukurova Üniversitesi'ne gelen 56 öğrenci mezun oldu.

Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Derneği (ÇU-DER) 20 farklı ülkeden 56 öğrencisinin yer aldığı 2019 Yılı Mezuniyet programını Evliya Çelebi Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli'nde gerçekleştirdi.

Türkiye Mezunlar Derneği (TUMED) Başkanı Dr. Ergash Jumaev'inde katılımıyla gerçekleşen program, Bangladeshli hafız Hasan'ın okuduğu Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı.

Öğrenci temsilcilerinin konuşmaları ile devam eden programda Suriyeli İslam de okuduğu şiir ile salondaki misafirlere duygu dolu anlar yaşattı.

ÇU-DER Dernek Başkanı İbrahim Tokgöz yaptığı konuşmada, "Yeryüzünün imarında sorumluluk alıp yaşanılabilir adil bir dünya inşa etmek için kolları sıvayan 20 farklı ülkeden 56 uluslararası öğrenci kardeşimizi Adana'dan mezun edip ülkelerine gönderiyoruz" dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Boran ise konuşmasında, mezun olarak ülkelerine dönüş yapan gençlere artık kardeş ülkeleri olan Türkiye'yi unutmamalarını ve bağlantılarını kesmemeleri yönünde tavsiyede bulundu., - ADANA
Kaynak: İHA
Evliya Çelebi , Türkiye , Çukurova Üniversitesi , Güncel

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