Çukurovalı Aşçılar, Sağlık İçin Tuz ve Şekere Savaş Açtı

Kaynak: İHA

Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (AKAPAFED) Başkanı Münir Tanak, Türkiye'de Aşırı Tuz ve Şeker Tüketiminin Azaltılması Eylem Planı'nın başarıya ulaşmasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tam destek verdiklerini bildirdi.Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Burdur ve Isparta'daki aşçıların bağlı olduğu Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu olarak Ankara'da düzenlenen protokol imza törenine katılan Başkan Münir Tanak, "Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Genel Başkanımız Gökhan Tufan'ın önderliğinde Sağlık Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu dengeli tuz ve şeker tüketimini amaçlayan kampanyayı çok önemsiyoruz. Çünkü, hipertansiyon, kalp hastalıkları, diyabet ve buna bağlı hastalıkları azaltmanın yolu tuz ve şeker tüketiminden geçiyor. Güney illerinde hizmet veren aşçılar ile lokanta ve pastane işletmecileri olarak tuz ve şeker tüketimini azaltma yolunda müşterilerimize sunduğumuz yemeklerde tuzu, tatlı ve pastalarda şeker oranını Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü şekilde azaltacağız" diye konuştu.Başkan Münir Tanak, Akdeniz Bölgesindeki aşçılar olarak Genel Başkan Gökhan Tufan'ın liderliğinde topluma fayda sağlayacak projeler ve faaliyetlerin her zaman destekçisi olacaklarını, devlet kurumları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ADANA