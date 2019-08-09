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Cuma hutbesinde 'bayram kazaları' uyarısı

KURBAN Bayramı öncesinde cuma namazı hutbesinde trafik kazalarına dikkat çekildi.

09.08.2019 15:16 Cuma hutbesinde 'bayram kazaları' uyarısı
KURBAN Bayramı öncesinde cuma namazı hutbesinde trafik kazalarına dikkat çekildi. Sürücülerin sabırlı, anlayışlı ve dikkatli olmaları istenen hutbede, "Hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk gibi sebeplerle meydana gelen kazalarda nice insanımız can vermekte, nice ocaklar sönmektedir" denildi.
Kurban Bayramı öncesi son cuma namazında, hutbede, her bayramda onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı trafik kazalarına vurgu yapıldı. Sürücülerin aşırı hız ve dikkatsizlik konusunda uyarıldığı hutbede, "Kurban Bayramı'na yaklaşırken önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Birçoğumuz bugünden itibaren bayramı sevdiklerimizle geçirmek için yola çıkacağız. Gidiş ve dönüş yollarındaki yoğunluk her zamankinden daha fazla dikkatli olmamızı gerektirmektedir. Zira hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk gibi sebeplerle meydana gelen kazalarda nice insanımız can vermekte, nice ocaklar sönmektedir. Bu noktada bütün kardeşlerimizi trafik kurallarına uymaya, sabırlı, anlayışlı ve dikkatli davranmaya davet ediyorum" denildi.



Kurban Bayramı, Güncel

Kaynak: DHA

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