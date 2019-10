Cuma mesajları 2019 - En şık, anlamlı Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları ve yazılı Cuma mesajları ile sevdiklerinizle o günün önemini paylaşın. En şık Cuma mesajları sayesinde uzaktaki sevdiklerinizi yakın kılın. Cuma gününün faziletleri nelerdir? Cuma mesajları kısa ve öz, hadisli Cuma mesajları, Cuma mesajları 2019 yazılı…

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşa ki Rabbim, kulum senden razıyım desin… Hayırlı Cumalar!

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. En güzel günün cuma bayramın olsun

Ebu Hureyre radiyellahü anh, Resulullah sallallahü aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratılmış, o gün Cennete konmuş ve o gün Cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de başka bir günde değil, Cuma günü kopacaktır." (Müslim, Cuma, l8)

Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Ve bizi bugün sevdikIerimizden ayrı koyma. DuaIarınızı bekIer, hayırIı cumalar dilerim.

Duanızda, inancınızda samimiyet varsa Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler.Hayırlı Cumalar

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

Ömrümüzün hikâyesini yazan Rabbim, gönlümüzden geçen güzellikleri de bize kader diye yazsın… Hayırlı Cumalar…

-Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

Cumadır kuldan Rabbine arzları ulaştıran. Cumadır tevbe kapılarını açtıran ve Cumada öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbine yaklaştıran. O vakte vakıf olabilme duası ile cumamız hayırlı olsun.

Allah'ım, bize seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle amin. Hayırlı cumalar.

Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Hayırlı cumalar.

Sevmek dua etmektir belkide. Kimseler bilmeden, duymadan sessizce. Kalbimde ve dualarımda olan bütün sevdiklerimin kadir gecesi mübarek olsun.

Ya Rabbim; Sana açılan ellerimiz hürmetine, Seni zikreden dillerimiz hürmetine, Senin için okunan Kur'an hürmetine, Sana yapılan dualar hürmetine bizleri kapından, rahmetinden, mağfiretinden, lütfundan, kereminden ve özellikle affından mahrum eyleme!

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

Yüce Allah mübarek cuma hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Ülkemize selamet ve dirlik versin inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Kalbiniz hangi güzel şey için çarpıyorsa "ALLAH" gönlünüze Onu versin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

CUMA GÜNÜ FAZİLETLERİ

Ebû Hureyre radiyellahü anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratılmış, o gün Cennetten çıkarılmış ve o günde Cennete döndürülecektir. Adem o gün ölmüştür. Kıyamet de o gün kopacaktır. İnsanlar ve cinlerden başka bütün canlılar, Cuma günü tan yerinin ağarmasından güneşin doğmasına kadar kıyametin kopmasını beklerler. Cuma gününde bir saat vardır ki, o saatte namaz kılarken Allah'tan bir dilekte bulunursa mutlaka verir."

Evs b. Evs radiyellahü anh Resulüllah sallallahü aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür, Adem o gün yaratıldı, o gün vefat etti, sûra o gün üfürülecek, mahlukat o gün ölecektir. Cuma günü bana çok salavat getirin, çünkü sizin salavatınız bana arz edilir." dediler ki, "Vücudun çürümüş olduğu halde sana nasıl arz edilecek?" Buyurdu ki, "Aziz ve celil olan Allah Resûllerin cesetlerini toprağa haram kılmıştır." (Ebu Davud, Cuma, l047)

Ebû Hureyre radiyellahü anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Kim, Cuma günü cünüplükten yıkanırcasına yıkanır da Cumaya giderse bir deve kurban etmiş gibi olur. İkinci saatte giden bir sığır kurban etmiş gibi olur. Üçüncü saatte giden boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi olur. Dördüncü saatte giden bir tavuğu Allah rızası için vermiş gibi olur. Beşinci saatte giden de bir yumurtayı Allah rızası için vermiş gibi olur. İmam hutbeye çıktımı melekler hazır bulunur ve hutbeyi dinlerler."(Buhârî, Cuma, 4; Müslim, Cuma, l0)

Selmân-i Fârisî radiyellahü anh Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Bir kişi Cuma günü yıkanır, gücünün yettiği şekilde temizlenir, yağdanlığından yağlanır, veya evinde bulunan bir güzel kokuyu sürünür ve çıkar, iki kişinin arasını ayırmaz, sonra kendine farz olan namazı kılar, imam konuşurken de susarsa diğer Cumadan o Cumaya kadar olan günahları bağışlanır." (Buhârî, Cuma, 6)

Ebu Hureyre radiyellahü anh Resulullah sallallahü aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Kim yıkanır, Cuma namazına gelir, belirli miktardaki (nafile) namazı kılar, hutbe bitinceye kadar susar, sonra imamla birlikte Cuma namazını kılarsa o Cuma ile ondan önceki Cuma arasındaki günahları bağışlandığı gibi üç gün de ilave edilir." (Müslim, Cuma, 27)