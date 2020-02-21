Cuma mesajları 2020 - 21 Şubat Anlamlı Cuma mesajları, resimli, hadisli Cuma mesajları

En şık, hadisli Cuma mesajları ile yakınlarınızın Cuma gününü renklendirin. 2020 yeni Cuma mesajları sayesinde sevdiklerinizin gülümsemesine yardım edin. Anlamlı Cuma mesajları aracılığı ile de günü anlamlandırın. Duaların geri dönmediği Cuma günü, resimli Cuma mesajları sayesinde dualarda olun. İşte 2020 Cuma mesajları...

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI - ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (Ahzab Suresi – 41) Hayırlı cumalar

Kalbiniz duayla, gönlünüz huzurla, yüreğiniz sevgiyle dolsun. Cumanız mübarek olsun.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. (Cuma Suresi 9-10)

Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir. (Rahman suresi, 78)

İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur. (Fussilet suresi, 34)

Dedi ki: "Ben hüznümü, kederimi ancak Allah'a şikayet ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri de bilirim. (Yusuf suresi, 86)

Edep ve ahlak tekrar tekrar giyilen, eskimeyen yepyeni elbiselerdir. Zeka ve düşünce de berrak bir aynadır. Hz. Ali (ra)

İman edip takva yolunu tutanlar için elbette ahiret mükafatı daha hayırlıdır. (Yusuf suresi, 57)

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a Suresi 9)

Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et. (İnsan suresi, 26)

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cuma 17, 18)

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi, 9)

Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir. (Buhârî, Cuma 37, Talâk 24, Daavât 61; Müslim, Müsâfirîn 166, 167, Cuma 13–15)

Allah aşkı neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna. Cumanız Mübarek Olsun.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

EN ŞIK CUMA MESAJLARI

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

Bu mübarek günde melekler dört yanınızı sarsın. Gönlünüze iman dolsun! Hayırlı Cumalar.

Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzel sizlerin üzerine olsun. Hayırlı Cumalar.

Cumanın hürmetine Allah her şerri hayra her derdinizi feraha çevirsin. Hayırlı Cumalar...

Müslüman dilinden ve elinden diğer müslümanların güvende olduğu kimsedir. Hayırlı Cumalar

Allah'ım bana yoldaşlarıma ihanet edecek cesaret, arkadaşlarını satmayacak basiret, rüzgar gülü gibi dönmeyecek dirayet ihsan eyle. Amin.

Bütün güzelliklerin kilidini kendine bulunduran Rabbim hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Cumanız Bayram Tadında Olsun İnşallah.

Allah'ım Seni seni anlatan dilleri Seni anlatan halleri Uğrunda geçen günleri Sevginle dolup taşan aydınlık kalpleri ihsan eyle. İlahi iman verdin; daim eyle, ihsan verdin kaim eyle. Bu mesajı okuyan kulunu Cennetinle cemalinle müserref eyle.(Amin)

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün! Öyle bir yaşa ki Rabbim, kulum senden razıyım desin. Hayırlı Cumalar!

Rahmet Peygamberimiz şöyle buyuruyor, Beni en çok hud suresi ihtiyarlattı. Emrolduğun gibi dosdoğru ol. Dosdoğru Cumalar.

Ey benim rabbim! Benim senden istediklerimi değil senim bende görmek istediklerini ver... Hayırlı cumalar...

Bu güzel Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Cumanız mübarek olsun...