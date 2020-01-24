Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, hadisli, resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2020. En şık Cuma mesajları ile yakınlarınızı mutlu edin. İslam'da, Cuma günü edilen dualar kabul edilir. Bugün öyle bir gün ki; Allah (c.c.) kendine açılan elleri geri çevirmez. Müslümanlar Cuma günü, Cuma namazı kılar ve bolca dua ile Allah'a teşekkür eder, af diler. Kısa ve öz Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları ile günü anlamlandırın. İşte, 2020 en yeni Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2020 - ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar.

-Cuma Mesajları, Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran "Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

-Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…

Fuzuli'ye sormuşlar; sevmek mi daha güzeldir, sevilmek mi? "Sevmek" demiş, "çünkü, sevildiğinden hiçbir zaman emin olamazsın." Hayırlı cumalar...

Allah sevdiği kuluna; bir kadının çocuğuna şifa bulması için acı ilacı yudumlatması gibi, dünyanın acılığını tattırır. Hayırlı cumalar...

Hayırlı cumalar! İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun diye bu âlem yok değildir.

Görememek ayıbı, göstermemek kusuru, uğursuz nefsin parmağına ait işte!" Hayırlı cumalar...

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Cumanız mübarek olsun...

Hayırlı cumalar! Allah ile olduktan sonra ölümde ömürde hoştur...

Hayırlı cumalar... Dilleriyle insanları kıranları, İbadetleri temizleyemez./ Hz. Muhammed

Müminin yanına giren, güzel bir bahçeye girmiş gibi ferahlık duyar. Hayırlı cumalar...

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...