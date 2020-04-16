Cuma mesajları 2020 - Resimli Cuma mesajları, anlamlı, hadisli Cuma mesajları

İslamiyette bayramlar, kandillerin haricinde Cuma günleri de en kutsal zamanlardandır. Bugün cemaatle Cuma namazı kılınır. Mübarek Cuma günü, Allah (c.c) kullarının duasını bekler. Bol bol dualar eden Müminler, bu anlamlı günde günah işlememeye dikkat eder. Diğer günlere nazaran daha çok ibadet edilir. SMS ile gönderilecek Cuma mesajlarını derledik. İşte, Cuma gününe özel hadisli, ayetli Cuma mesajları...

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Rabbim hepimizi hayatından dua eksik olmayan, duayı hayatına taşımayı başarmış, yaptığı ameller ile başkalarından da hayır duaları alan ve yaptığı duaları kabul edilen kullarından ihsan etsin bizleri. Cumanız hayırlara vesile olsun.

Bir vefadır, selam verip hatır sormak; bir güzelliktir, gül alıp gül sunmak,; bir tebessümdür, geçmişi anıp hatırlamak; bir özlemdir, güzellikleri paylaşabilmek; hatırlayıp selam veren, hal hatır soran, dostlarınızın çok olması dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

Kalbimiz imanla, gönlümüz İslamla, dilimiz Kur'anla, kulağımız ezanla, evimiz huzur ve neşe ile dolsun. Cumamız mübarek olsun.

Yüce Allah'ım. Bu güzel cuma gününü birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile kıl. Ülkemize sevgi, barış, huzur ve kardeşlik hakim olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Cumadır kuldan Rabbine arzları ulaştıran. Cumadır tevbe kapılarını açtıran ve Cumada öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbine yaklaştıran. O vakte vakıf olabilme duası ile cumamız hayırlı olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım, bize seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle amin. Hayırlı cumalar.

Ey Rabbim; Habibini öyle sevdir ki bizlere, gözümüzü kapatıp 'Ya Rasulallah' dediğimizde, gül kokusu sarsın her yanımızı. Hayırlı, nurlu cumalar.

Kimse, kimsenin omzundaki yükünü ve yüreğindeki acısını bilemez. O halde doğrul! Bu Cuma serinliğinde, vur kalbini şükre. De ki; Bağışla, affeyle, merhamet eyle, tövbe ettim kabul eyle! Hayırlı cumalar.

Cuma namazı saflarda BİR olan bedenler misali, gönüllerin de Efendimizin(sav) Sancağı altında bir olmasını dileklerimle Hayırlı Cumalar.

'O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)' CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Ey belâları defeden ALLAHIM Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin herşeye yeter. Hayırlı Cumalar.

En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran O vakte vâkıf olabilme duası ile Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...(Amin)

Her 'cuma' bir huzur her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim dualarınız kabul olsun Hayırlı Cumalar.

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah"tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir" (Buhârî, De"avât, 61)

Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek oIsun.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun.

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah-ü teâlâ herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşaallah…

Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil. Hayırlı Cumalar…

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin.Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!