Cuma mesajları resimli yeni 2019 - 4 Ekim Cuma gününe özel en güzel Cuma mesajları

İslam aleminde haftalık toplu ibadet günü olarak en fazileti ve sevabı çok olan günü kuşkusuz cuma günüdür. Bu mübarek günde Müslümanlar bir araya gelir, topluca Cuma namazı kılar, birbirleriyle görüşüp kaynaşırlar. Bu nedenle siz değerli için gönüllere hitap etme niteliğinde anlamlı cuma mesajları derledik. İslam dininin mübarek günü olan Cuma günü tüm İslam âlemine hayırlar getirsin. Sizler için en güzel Cuma mesajları haberimizde hazırladık. İşte Cuma mesajları resimli yeni 2019...

CUMA MESAJLARI 2019

Bizim en büyük aşkımızdır Cuma. Cuması aşk olanın, aşkı baki olsun. Cumalar bereket ve kurtuluş günüdür. Hayırlı güzel Cumalar dilerim.

Şükür ki karanlığı aşan Cuma'ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar…

Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum… Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dilerim.

Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar…

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle…

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Cuma gününüz mübarek olsun.

Rabbim gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diliyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle. Dua ile hayırlı cumalar.

Hayatın bedeli ölüm, sevmenin bedeli fedakarlık, dostluğun bedeli paylaşmaksa, bugünün bedeli hatırlamak olsun. Cumanız mübarek olsun...

Kalpler imanla gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun…

Bu dünya fani sakın güvenme. Giden gelmez gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz. Gönlünüz iman cennet mekanınız olsun. Cumanız mübarek olsun…

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda dünyanız barış dolu olsun.Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.

İmkânların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük Allah vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

Allah'ım; inancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Cumamız bayram tadında olsun inşallah.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçiniz olsun. Cumanız mübarek olsun.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

'Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.'(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Allahım! Beni, bana nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme! Hayırlı cumalar dilerim.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Alemlerin rabbi olan Allah'ı tesbih ederim (Her türlü noksanlıklardan ve eksikliklerden uzak ve pak olduğuna inanıyorum.. Cumanız Mübarek Olsun

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmezmiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle hayırlı cumalar.

Allahım Bizi Cumanın Güzel Hali İle Geçirmeyi Nasip Eyle Cumanın Güzelliği Üzerinize Olsun.