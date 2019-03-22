Cuma Mesajları 2019: Güncel, Kısa, Hadisli, Anlamlı Resimli Cuma Mesajları Paylaş!

Cuma günü, İslam alemi için çok önemli bir gündür. Ayetler ve hadisler ile önemine değinilen mübarek gün için en yeni Cuma mesajları sizler için hazırladık. Selamlaşmanın daha bir önem kazandığı Cuma gününde sevdiklerinize en son Cuma mesajları içinden seçtiğinizi gönderebilirsiniz. En anlamlı Cuma mesajları ile onları mutlu edebilir, sevindirebilirsiniz. Resimli Cuma mesajlarıile Instagram hesabınızdan story olarak, Facebook'tan, Twitter'dan paylaşım yapabilirsiniz. Ya da WhatsApp üzerinden herkese gönderebilirsiniz. İşte en son, en yeni, kısa ve anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları 2019…

CUMA MESAJLARI 2019

Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri..!! (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar…

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda dünyanız barış dolu olsun.Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.Hayırlı Cumalar…

Allah'ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

En güzel Cuma mesajları

EN ŞIK CUMA MESAJLARI

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. duayla

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin... Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın...Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın ~ Hayırlı Cumalar ~

Rablerinde korkanlarda boluk boluk Cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar...

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın...Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

Cuma mesajları 2019

EN SON CUMA MESAJLARI

Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim bizleri hizmet kapısından, rahmet nazarından, cennet kokusundan, kendi rızasından mahrum etmesin. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme. Hayırlı cumalar.

Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısından ver bize Ya Rabbim. Hayırlı nurlu cumalar.

Kalbimiz iman ile, gönlümüz İslam ile, dilimiz Kur'an ile, kulağımız ezan ile, gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun... Hayırlı Cumalar...

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin membaıdır. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.

2019 Cuma mesajları

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Tüm din kardeşlerimin cuması mübarek olsun ALLAH herkeze şifa versin en güzel gününüz gülümsemelerle bitsin iyi günler

Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur"ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Amin. Hayırlı Cumalar.

Ey rabbim! İstemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum.

Ya Rabbim! Bu mübarek cuma günün yüzüsuyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah"ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

ALLAH'ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud"a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle.

Hayırlı Cuma mesajları

AYET VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı cumalar..!

Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA - 42) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..

Onlar, Sırf Rab'lerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerini ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte Onlardır dünya diyarının güzel akibetini kazananlar. (RA'D 22) Cumanız Mübarek Olsun! selam ve dua ile...!-

Ey iman Edenler! Sabır ve Namaz/ Dua ile Allah'tan dua isteyin. şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara - 153) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..!

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip-arayın ve Allah'ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (Cuma suresi 10) Hayırlı Cumalar

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. (Hz. Muhammed (sav)) Hayırlı Cumalar

"Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir." (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar

"Bir kimse güzelce abdest alır sonra mescide gelir, susup okunacak hutbeyi dinlerse, gelecek cumaya kadar ve ondan sonraki üç gün içinde işleyeceği (küçük) günahları affedilir." (Müslim, Cuma, 24) Hayırlı Cumalar

"Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir. " Cumamız mübarek olsun!

hadisli Cuma mesajları

RESİMLİ CUMA MESAJLARI