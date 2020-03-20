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Cuma namazı için camilere gelen yaşlılar kapılarda bekledi

Cuma namazı için camilere gelen yaşlılar kapılarda bekledi Yaşlı vatandaşlar şadırvanda abdest alıp uzun süre caminin önünde beklediler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazlarının Korona virüsü önlemi nedeniyle geçici bir süre kılınmayacağı açıklandıktan sonra Erzurum'da camiler...

20.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:56
Cuma namazı için camilere gelen yaşlılar kapılarda bekledi
Yaşlı vatandaşlar şadırvanda abdest alıp uzun süre caminin önünde beklediler
ERZURUM - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazlarının Korona virüsü önlemi nedeniyle geçici bir süre kılınmayacağı açıklandıktan sonra Erzurum 'da camiler boş kaldı. Bazı yaşlılar ise cami önlerindeki şadırvanlardan abdest alarak uzun süre cami önünde bekledi.
Erzurum'da Korona virüsü nedeniyle camiler de Cuma namazı kılınmadı. Diyanetin İşleri Başkanlığının Cuma namazlarının kılınmayacağını açıklamasının ardından camiye gelen az sayıda vatandaş kilitli olan cami kapılarını görünce namazlarını kılmak için evlerine döndü.
Bazı yaşlı vatandaşlar ise cami önünde bulunan şadırvandan abdest alıp uzun süre caminin önünde bekledikten sonra yetkililerin bilgilendirmesi sonrası evlerine döndü.
Öte yandan okunan öğle ezanının ardından cami hoparlöründen salgın hastalık için dua edilmesi duyurusunda bulunuldu.
Cuma namazını kılmaya Lalapaşa Cami ne gelen vatandaşlar "Belki kılınır diye geldik ama kapılar kilitli, vatandaşlarımızın sağlığı açısından böyle olması daha hayırlıdır" dedi. Cuma namazı için camilere gelen yaşlılar kapılarda bekledi

Kaynak: İHA

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Cuma namazı için camilere gelen yaşlılar kapılarda bekledi
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzurum, Genel

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