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Cuma namazı kılınmayan Çamlıca Camii havadan görüntülendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında camilerin Cuma günü ve kandil gecesinde kapalı olmasını kararlaştırdı.

20.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:26
Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında camilerin Cuma günü ve kandil gecesinde kapalı olmasını kararlaştırdı. Büyük Çamlıca Camii'nde de alınan karar doğrultusunda Cuma namazı kılınmadı. İstanbulluların Cuma namazı için sıkça tercih ettiği Çamlıca Camii, Cuma günü boş kaldı. Korona virüs tedbiri çerçevesinde alınan karar doğrultusunda boş kalan Çamlıca Camii havadan görüntülendi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korona virüs salgınına karşı önlem almak amacıyla geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Korona virüsün yayılma riskine karşı aldığımız yeni tedbirler çerçevesinde; Cuma günü ve kandil gecesi cami ve mescitler kapalı tutulacak, Cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadelerine yer vermişti. Vatandaşların kalabalık ortamda bulunup risk oluşturmaması sebebiyle alınan kararın ardından bugün camilerde Cuma namazı kılınmadı. İstanbul'un en yüksek rakımlı tepesi olan Çamlıca tepesinde bulunan Büyük Çamlıca Camii'nde de bugün Cuma namazı kılınmadı. İstanbulluların Cuma namazlarında bir araya gelerek kalabalık cemaat oluşturduğu cami, bu Cuma günü boş kaldı. Ezanın ardından camiden, "Allah milletimizi ve bütün insanları bu virüs salgınından korusun, Cuma'mız mübarek olsun" şeklinde anons yapıldı.
Korona virüs tehdidi sebebiyle alınan karar doğrultusunda Cuma namazı kılınmayan Büyük Çamlıca Camii drone ile görüntülendi.
(İHA) Cuma namazı kılınmayan Çamlıca Camii havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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Cuma namazı kılınmayan Çamlıca Camii havadan görüntülendi
Etiketler : Güncel

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