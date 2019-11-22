Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır?

Bir cuma gününe daha gelmenin sevinci ve heyecanı ile Cuma namazı vakti için hazırlıklara başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde, Müslümanlar camileri dolduracak ve hatta birçok yerde sokaklara taşacak. Diyanet tarafından hazırlanan 22 Kasım Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, kime farzdır, sünnetleri nelerdir? Abdest nasıl alınır? Cuma hutbesi metni ve Cuma namazı hakkında merak edilenler haberimizde.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

1. Müslüman olmak,

2. Akıllı olmalı,

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,

4. Erkek olmak,

5. Hür ve serbest olmak,

6. Mukim olmak (misafir olmamak),

7. Sağlıklı olmak,

8. Kör olmamak,

9. Ayakları sağlam olmak.

ABDEST NASIL ALINIR?

Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafında abdest nasıl alınır şöyle anlatılmış; Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.

CUMA HUTBESİ METNİ

Diyanet'in sitesinde yayımlanan 22 Kasım Cuma Hutbesi metni şu şekilde:

MUSİBETLER KARŞISINDA MÜMİNİN TAVRI

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir gün, çocuğunun

kabri başında feryat eden bir kadına rastladı. Acılı

anneye, "Allah'a isyan etmekten sakın ve sabret!"

diyerek nasihatte bulundu. Üzüntüsünden Allah

Resûlü'nü tanıyamayan kadın, "Bana karışma! Benim

başıma gelen senin başına gelmedi ki!" deyiverdi. Bir

müddet sonra kendisine nasihat edenin Resûl-i Ekrem

olduğunu anlayınca Peygamberimizin huzuruna gelerek

özrünü beyan etti. Bunun üzerine Rahmet Elçisi (s.a.s),

şu özlü tavsiyede bulundu:

"Gerçek sabır, musibetin geldiği ilk anda gösterilen

sabırdır."1

Aziz Müminler!

Hayatın akışı içerisinde her birimizin yaşadığı

zorluklar, çile ve kederler, maddi ve manevi sıkıntılar

olması mukadderdir. Çünkü bu dünya, adı üstünde,

"imtihan dünyası"dır. Başa çıkmak için uğraştığımız

imtihanlardan çok daha fazlasını Resûlullah (s.a.s)

yaşamıştır. O, daha doğmadan babasını, henüz altı

yaşındayken annesini kaybetmiş, yetim ve öksüz olarak

büyümüştür. Can yoldaşı eşini ve altı çocuğunu kendi

elleriyle toprağa vermiştir. Mekke'de bir avuç müminle

birlikte müşriklerin amansız baskı ve işkencelerine,

kısıtlama ve dışlamalarına maruz kalmıştır. Bütün bu

sıkıntı ve musibetlere rağmen, Peygamber Efendimiz

asla ümidini ve inancını kaybetmemiş, daima Rabbine

sığınmış ve O'ndan yardım istemiştir. Şiddetten değil,

merhametten yana tavır almış ve hiçbir zaman Allah'ın

razı olmayacağı çözümlere tevessül etmemiştir.

Kıymetli Müslümanlar!

Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede

Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: "Andolsun ki sizi biraz

korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve

ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri

müjdele!"2

Elbette hiçbirimiz zorluklarla karşılaşmayı arzu

etmeyiz. Ancak müminler olarak biliriz ki, hayatın güzel

anları kadar, sıkıntılı zamanları da dünya imtihanımızın

birer parçasıdır. Cenab-ı Hak, insanı bazen elindekileri

alarak bazen de fazlasıyla nimet vererek imtihan eder.

Bu yüzden, musibet karşısında isyan etmek, kırıp

dökmek ya da kötü söz söylemek yerine öncelikle sabırlı

ve metanetli olmaya gayret gösteririz. Sağduyu ve akl-ı

selim ile hareket ederiz. Sıkıntıyı aşmak için üzerimize

düşen sorumluluğu yerine getiririz. Bizler, her

musibetten dünyamıza ve ahiretimize yönelik dersler

çıkartırız. Benzer sıkıntılara maruz kalmamak için hata

ve ihmallerimizi gözden geçiririz. İlim sahibi, tecrübeli

insanlardan yardım alır, ondan sonra da Rabbimize

tevekkül ederiz.

Değerli Müminler!

Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde

şöyle buyuruyor: "Müminin hali ne hoştur! Her hali

kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine

mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder;

bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde

sabreder; bu da onun için hayır olur."3

O halde, iyi günde olduğu kadar, kötü günde de

hayata tutunmak ve Rabbimizle aramızdaki bağdan güç

almak, imanın güzelliğindendir. Bunalmış bir insanın,

çaresizliğini şiddete dönüştürmesi, kadın ve çocuklardan

öfkesini çıkarması ise zulümdür. Hiçbir sıkıntı,

anlaşmazlık ya da bunalım, kadına şiddeti reva gören bir

zihniyetin mazereti olamaz. Çünkü şiddet, kul hakkı

çiğnemektir; acı ve nefret tohumlarıyla aileyi

zehirlemektir. Hâlbuki mümin, elinden ve dilinden

merhamet yayılan, çevresine güven ve huzur aşılayan

kimsedir. Zorluklar karşısında kişinin kendisine ya da

ailesine zarar vermesi asla çözüm değildir. Dinimiz, ne

kendinin ne de başkasının ıstırabını dindirmek amacıyla

bile olsa Allah'ın emaneti olan canına kıymaya

kesinlikle izin vermez. Çünkü dert varsa, dertlere

derman olan Allah vardır. "O ne güzel Mevlâ, ne güzel

yardımcıdır!"4 Sıkıntı varsa, sıkıntılara elbirliği ile

çözüm bulacak dostlar, komşular, akrabalar vardır.

"Müminler ancak kardeştir!"5

Aziz Müslümanlar!

Acılarımızı isyana ve zulme dönüştürmeyelim.

Yaşadığımız zorluklar karşısındaki metanetli tavrımızın,

Allah katında nice kolaylığın müjdecisi olacağını

unutmayalım. Bizler bu dünyaya, inanmak ve iyi işler

yapmak için geldik. Peygamberimizin umut ve teselli

vadeden şu hadisini hatırlayalım: "Vücuduna batan bir

diken bile olsa, başına gelen her türlü musibet

karşısında Müslüman'ın günahları affolunur."6

Rabbimizin yardımından ve rahmetinden ümidimizi

kesmeyelim. Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in duasıyla Yüce

Rabbimize niyaz edelim: "Biz Allah'a aidiz ve O'na

döneceğiz. Allah'ım! Başıma gelen musibetin

mükâfatını senden bekliyorum, bundan dolayı bana

ecir ihsan et, benim için onu daha hayırlısıyla

değiştir."7