Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır? 6 Aralık hutbesi

Bir Cuma gününe daha gelmenin sevinci ve heyecanı ile Cuma namazı vakti için hazırlıklara başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde, Müslümanlar camileri dolduracak ve hatta birçok yerde sokaklara taşacak. Diyanet tarafından hazırlanan 6 Aralık Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, kime farzdır, sünnetleri nelerdir? Abdest nasıl alınır? Cuma hutbesi metni ve Cuma namazı hakkında merak edilenler haberimizde.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.
Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.
CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?
Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:
1. Müslüman olmak,
2. Akıllı olmalı,
3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,
4. Erkek olmak,
5. Hür ve serbest olmak,
6. Mukim olmak (misafir olmamak),
7. Sağlıklı olmak,
8. Kör olmamak,
9. Ayakları sağlam olmak.
ABDEST NASIL ALINIR?
Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafında abdest nasıl alınır şöyle anlatılmış; Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.
CUMA HUTBESİ METNİ
Diyanet'in sitesinde yayımlanan 6 Aralık Cuma Hutbesi metni şu şekilde:
BATIL İNANÇ VE HURAFELER
Muhterem Müslümanlar!
Peygamberimiz (s.a.s) bir gün, amcasının oğlu
Abdullah b. Abbas'la yolculuk yaptığı esnada ona
şu tavsiyelerde bulundu: "Delikanlı! Sana bazı
şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni
gözetsin. Allah'ı gözet ki O'nu daima yanında
bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste!
Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım
dile! Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda
vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında
sana fayda veremezler. Bütün insanlar sana
zarar vermek için toplansa Allah'ın takdiri
dışında sana hiçbir zarar veremezler..."1
Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam, tüm insanlığa imanın
hakikatlerini, dünya ve ahiret huzurunun yollarını
gösterir. Sadece Allah'a kulluk etmeyi, O'na
güvenmeyi, O'nun rahmetine sığınmayı ve yalnız
O'ndan yardım dilemeyi emreder. Bunun yanında
bütün batıl inanç ve hurafeleri reddeder. İnsanların
bilgisizlik ve çaresizliklerini fırsat bilerek, duygu
ve değerlerini istismar etmeyi büyük bir günah
sayar. Ne var ki insanoğlu zaman zaman dinimizin
bu ilkelerini göz ardı etmiş, falcı, büyücü, kâhin,
sihirbaz ve medyumlardan medet umar hâle
gelmiştir.
Kıymetli Müslümanlar!
Gelecekten haber verme, kısmet açma, şans
getirme, şifa dağıtma iddiasında bulunmak ve
bundan yardım ummak İslam'ın özüne aykırıdır.
Zira, gaybın bilgisi yalnızca Allah'a aittir. Her şeye
gücü yeten yegâne kudret sahibi O'dur. Yediğimiz
her lokma, içtiğimiz her yudum suyu bizlere
lütfeden O'dur. Dertlerin dermanı, hastalıkların
şifası, sıkıntıların çaresi O'ndadır. Bizleri her an
koruyup gözeten, yürekten yakarışlarımıza ve
samimi dualarımıza icabet eden yalnızca Cenâb-ı
Hak'tır.
Değerli Müminler!
Rabbimize iman ve tevekkül etmişken,
umudunu fala bağlayıp geleceğini ona göre
planlamak, büyü ve kehanetten medet ummak asla
doğru değildir. Yıldızların hareketlerine bakarak
insanların kader ve kısmetine dair sonuçlar
çıkardığını iddia etmek mümince bir duruşa
yakışmaz. Rakamlara, günlere, aylara, hiçbir gücü
ve kudreti olmayan nesnelere gizem ya da
uğursuzluk atfetmek, inancımızla bağdaşmaz.
Kötülüklerden koruduğuna inanarak bir boncuğu
kutsal saymak, ağaca bağlanan çaputta, havuza
atılan parada kısmet aramak yüce dinimizin
yasakladığı davranışlardır.
Aziz Müslümanlar
Şöyle bir düşünelim! Başkalarının dertlerine
büyü ya da sihir gibi gayrimeşru yollarla çare
bulduğunu iddia edenler, niçin kendi dertlerine çare
olamazlar! Geleceğin bilgisine sahip olduğu
yalanıyla insanların umudunu sömürenler, bu
bilgiyle neden kendileri doğru yola erişemezler?
Şifa dağıttığını söyleyerek insanları aldatanlar, nasıl
olur da kendi hastalıklarına şifa bulamazlar?
Kıymetli Müminler!
Hutbeme başlarken okuduğum Felak suresinde
Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "De ki: Yarattığı
şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman
gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü
yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı
vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine
sığınırım!"2
O hâlde, Rabbimiz tarafından imana elverişli
ve iyilik yapmaya hazır yaratılan tertemiz
fıtratımızı batıl inanç ve hurafelerle bozmayalım.
En kıymetli hazinemiz olan imanımızı, samimi
duygu ve niyetlerimizi doğru dinî bilgilerle
güçlendirelim. Huzurlu bir hayat için alın teriyle
çalışmayı, helal yoldan kazanmayı, hastalanınca
tedavi olmayı, sebeplere sarılmayı düstur edinelim.
Kısa ve haksız yoldan kazanmaya teşvik eden umut
tacirlerine kanmayalım. Dünya ve ahirette başarıyı
ve kurtuluşu, şifayı ve kısmeti Rabbimizden
isteyelim. O'nun, gönülden ettiğimiz duaları
karşılıksız bırakmayacağına daima inanalım.