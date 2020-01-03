Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır? 3 Ocak hutbesi

Bir Cuma gününe daha gelmenin sevinci ve heyecanı ile Cuma namazı vakti için hazırlıklara başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde, Müslümanlar camileri dolduracak ve hatta birçok yerde sokaklara taşacak. Diyanet tarafından hazırlanan 3 Ocak Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, kime farzdır, sünnetleri nelerdir? Abdest nasıl alınır? Cuma hutbesi metni ve Cuma namazı hakkında merak edilenler haberimizde.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

1. Müslüman olmak,

2. Akıllı olmalı,

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,

4. Erkek olmak,

5. Hür ve serbest olmak,

6. Mukim olmak (misafir olmamak),

7. Sağlıklı olmak,

8. Kör olmamak,

9. Ayakları sağlam olmak.

ABDEST NASIL ALINIR?

Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafında abdest nasıl alınır şöyle anlatılmış; Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.

CUMA HUTBESİ METNİ

Diyanet'in sitesinde yayımlanan 3 Ocak Cuma Hutbesi metni şu şekilde:

İNSAN, İMAN VE HAYAT

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimelerde Cenâb-ı Hak şöyle

buyurmaktadır: "Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman

edip yararlı işler yapanlar müstesna! Onlar için

kesintisiz bir ödül vardır."1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Allah'ı Rab,

İslâm'ı din, Muhammed'i peygamber olarak gönülden

benimseyen kimse imanın tadını almış olur."2

Aziz Müminler!

Yerlerin ve göklerin yegâne sahibi olan Yüce Allah,

insanı mükemmel biçimde yaratmıştır. Ona, doğru ile

yanlışı ayırt etmeye yarayan bir akıl ve iyilik yolunda

rehberlik eden bir vicdan vermiştir. Güçlü, bilinçli, irade

ve sorumluluk sahibi bir varlık olarak insan, kâinatın

gözbebeğidir.

İnsanı yoktan var eden, onu yediren, içiren,

doyuran, koruyan Allah Teâlâ'nın ondan istediği ise iman

etmesi ve güzel işler yapmasıdır. İnsanın var oluş sebebi,

bir kul olarak emaneti yüklenip dünyayı insanlık için

huzurlu, adil ve yaşanabilir bir yuva kılmaktır.

Kıymetli Müslümanlar!

İnsanoğlu son derece üstün niteliklere, ayrıcalıklı

güç ve yeteneklere sahiptir. Bunlar sayesinde iyiliğe niyet

edip hayatı iyi yönde idare edebilir. Ama kötülüğü isteyip

dünyaya zulüm de yayabilir. Sabırlı, azimli, fedakâr,

barışçıl ve adil tavırlarıyla mutlu bir dünya inşa

edebileceği gibi cahil, bencil, hırslı, aceleci ve nankör

tutumu yüzünden kendini ve çevresini tehlikeye de

atabilir.

Bu yüzden Rabbimiz, insanı hiçbir zaman başıboş

bırakmamıştır. Yarattıktan sonra kenara çekilip, dünyayı

kendi haline terk etmemiştir. O her an görür, gözetir,

yönetir. Rabbimiz, insanın hayatta yalnız, nimetsiz ve

yardımsız kalmasına izin vermemiştir. O her an

yanımızda, şah damarımızdan daha yakınımızdadır.

Cenâb-ı Hakkın bizlere en büyük desteği ise peygamberi

ve kitabı aracılığıyla yol göstermesidir.

Değerli Müminler!

Allah'ın insanlığa rehber, hayat ışığı ve kurtuluş

kaynağı olarak gönderdiği, akıl sahiplerini

peygamberimizin getirdiği bu kurtuluş reçetesini kabule

davet eden ilâhî kanuna din denir. Din, ilk insanla birlikte

var olmuş ve son güne kadar da var olacaktır. Bu cuma

vakti, bu mübarek mescitte buluşan müminler olarak

hepimiz biliyoruz ki, "Kuşkusuz Allah katında din

İslâm'dır."3 Kıyamete kadar bütün insanlık, Sevgili

Peygamberimize ümmet olmakla, onun davetine icabet

etmekle mükelleftir. Zira "Kim İslâm'dan başka bir din

arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden

asla kabul edilmeyecek ve o âhirette ziyan edenlerden

olacaktır."4

İnsanın sorularına cevap alabileceği, sorunlarına

çözüm bulabileceği en sağlam bilgi kaynağı dindir. Dinin

davetine uyarak iman eden kimse, hayatının en doğru

kararını vermiştir. Müslüman olmuş, şeref bulmuştur.

Herhangi bir zorlama olmadan, kendi tercih ve arzusuyla

Allah'a yönelmiştir. İçten bir bağlılıkla O'nun emir ve

yasaklarını kabul etmiştir. Artık ondan, bu imanın

gereklerini yerine getirmesi, mümince yaşaması beklenir.

Değerli Müslümanlar!

İslâm, eşsiz bir inanç, ibadet ve ahlâk sistemidir.

diyerek kelime-i şehâdet getirmek, dünya ve ahiret için

inanç, umut ve mutluluk kapılarını açmaktır. Bu kapıdan

geçen kimse, düzen ve itinayla namazını kılar. Namaz ki

dinimizin direği, kalbimizin nurudur. Aşk ve sabırla

orucunu tutar. Oruç ki nefsin ve şeytanın esiri olmaktan

bizi koruyan kalkandır. İhlas ve keremle zekâtını verir.

Zekât ki geçici dünya malını, ebedi kazanca ve kardeşliğe

dönüştüren köprüdür. Sadakat ve teslimiyetle haccını eda

eder. Hac ki Kâbe'nin eteğinde insanı kendisiyle ve diğer

mümin yüreklerle buluşturan mukaddes yolculuktur.

İslâm'da ibadetin amacı, insanın kendisiyle,

Rabbiyle ve diğer bütün varlıklarla sağlıklı bir iletişim

kurmasını sağlamaktır. Bu sebeple her bir ibadet, güzel

ahlâk ile tamamlanmayı bekler. Müslümanca bir hayat

ibadetlere olduğu gibi ahlâkî ilkelere de sahip çıkmakla

yaşanır. Hakkı korumak ve zulme izin vermemek,

merhameti yaşatmak ve şiddete engel olmak, Müslüman

olmanın vazgeçilmez gereğidir. Adalet, dürüstlük, tevazu

ve cömertlikle hayata bereket katmak, Müslüman'ın asli

kişiliğidir. Unutmayalım ki, aklını hakka, kalbini hayra

imkânlarını yararlı işlere bağlayanlar, imanın gereğini

yerine getirmiş olur.

Muhterem Müslümanlar!

Hutbeme son verirken bir hususu sizlerle paylaşmak

istiyorum. Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı ile

işbirliği içinde, en yakınımızdan başlayarak dünyanın dört

bir yanındaki mazlum ve yetimlere ulaşmak, mahzun

gönülleri yalnız bırakmamak için "Yolun İyilik Olsun"

şiarıyla bir yardım kampanyası başlatmıştır. Siz kıymetli

cemaatimizi bu iyilik seferberliğine destek olmaya davet

ediyoruz. Ayrıca YARDIM yazıp 5601'e SMS

göndererek 10 TL ile bağış kampanyamıza

katılabilirsiniz. Cenâb-ı Hak, yapmış olduğumuz ve

yapacağımız yardımları yüce katında makbul eylesin.