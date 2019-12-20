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Cuma namazı öncesi Selimiye'de kriz! Mimbere çıkıp "Bu cami bana ait" diye bağırdı

Edirne'de, cuma namazı saati öncesi tarihi Selimiye Camii'ne giren Okan T., minbere çıkıp, "Bu cami bana ait. Buradan inmeyeceğim" dedi. Gelen polislerin minberden indirdiği Okan K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

20.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:58

'de bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple Camii'nde bulunan minbere çıktı. Şahsın uzun süre minberden inmediğini fark eden cami görevlileri polis ekiplerine verdi. Cami, güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 2 saat süreyle ziyarete kapatıldı.

Edirne'de, cuma namazı öncesi Selimiye Camii'nde ilginç bir olay yaşandı. Cuma namazı kılmaya gelen cemaatin ikna çabalarına aldırış etmeyen O. T., "Bu cami bana ait, inzivaya çekildim. Ben buradan inmeyeceğim, burada oturmak istiyorum" diye bağırmaya başladı.

SELİMİYE ZİYARETE KAPATILDI

İhbar üzerine camiye gelen polis ekipleri uzun bir süre minberde oturan O.T. ile inmesi yönünde sohbet gerçekleştirdi. Bu sırada Selimiye Camii, güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 2 saat boyunca ziyarete kapatıldı. Minberde oturan şüpheli şahsın yanına çıkan polis ekipleri, O.T.'yi inmesi için ikna etmeye çalıştı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, titizlikle şahsı ikna etmeye çalışırken, 'gel beraber dua edelim' telkinlerinde dahi bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Minberden indirilen şüpheli şahıs, önce sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi, ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Cuma namazı öncesi Selimiye'de kriz! Mimbere çıkıp

Selimiye Camisi, Selimiye, Edirne, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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