Cuma namazı öncesi Selimiye'de kriz! Mimbere çıkıp "Bu cami bana ait" diye bağırdı

Edirne'de bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple Selimiye Camii'nde bulunan minbere çıktı. Şahsın uzun süre minberden inmediğini fark eden cami görevlileri polis ekiplerine haber verdi. Cami, güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 2 saat süreyle ziyarete kapatıldı.

Edirne'de, cuma namazı öncesi Selimiye Camii'nde ilginç bir olay yaşandı. Cuma namazı kılmaya gelen cemaatin ikna çabalarına aldırış etmeyen O. T., "Bu cami bana ait, inzivaya çekildim. Ben buradan inmeyeceğim, burada oturmak istiyorum" diye bağırmaya başladı.

SELİMİYE ZİYARETE KAPATILDI

İhbar üzerine camiye gelen polis ekipleri uzun bir süre minberde oturan O.T. ile inmesi yönünde sohbet gerçekleştirdi. Bu sırada Selimiye Camii, güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 2 saat boyunca ziyarete kapatıldı. Minberde oturan şüpheli şahsın yanına çıkan polis ekipleri, O.T.'yi inmesi için ikna etmeye çalıştı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, titizlikle şahsı ikna etmeye çalışırken, 'gel beraber dua edelim' telkinlerinde dahi bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Minberden indirilen şüpheli şahıs, önce sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi, ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.