Cuma namazı uzun bir aranın ardından tekrar kılındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler bugün kılınan cuma namazı ile birlikte açıldı.

Cuma namazı uzun bir aranın ardından tekrar kılındı
29.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:45
Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler bugün kılınan cuma namazı ile birlikte açıldı. Cami içinde sosyal mesafe aralığı bırakılan alanlarda namazlarını kılan vatandaşlar, birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı.

Keşan'da aylar sonra evlerinde aldıkları abdestleriyle ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere gelen vatandaşlar, kendi seccadelerini de beraberlerinde getirdi ve maskelerini takarak camilere girdi. Bunun yanında seccadesi ve maskesi olmayan vatandaşlara Keşan Belediyesi tarafından maske ve seccade dağıtıldı.

Öte yandan, ilçe genelinde etkili olan yağışlı hava sebebiyle daha önceden açık alanlarda kılınması planlanan cuma namazları, önceden hazırlıkların yapıldığı camilerde yapıldı. Cami içlerine sosyal mesafe çizgileri çekildi. Camilerin içinde ise bu sefer 'safları sıklaştıralım' değil, 'mesafeyi açalım' uyarıları yapıldı.

Tekrar camilere gelerek ibadet etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, "Cumaların kılınamaması İslam alemine büyük bir yara oldu. İnsanlar bunun özlemiyle yanıp tutuştu. Özellikle Ramazan'ın da böyle geçmesi tuz biber oldu. Ancak haftalar sonra tekrar camide olmak iyi oldu. İnşallah bu salgın biter biz de rahata kavuşuruz" dediler. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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