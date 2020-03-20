Cuma namazında camilerin kapalı tutulması kararı
Ezanın ardından imamın dua etmesi Boş sokaklar KONYA - Konya'da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Cuma namazı vakti ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararının ardından bugün camiler boş kaldı.
20.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:33
Ezanın ardından imamın dua etmesiBoş sokaklar KONYA - Konya'da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Cuma namazı vakti ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararının ardından bugün camiler boş kaldı. Merkez Selçuklu ilçesindeki Cuma namazının kılınmadığı bir camide imam, okuduğu ezanın ardından tedbirlere uyulması tavsiyesinde bulundu, dua etti.
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Kaynak: AA
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