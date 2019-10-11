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Cuma namazında eller Mehmetçik için semaya açıldı

Cuma namazında eller Mehmetçik için semaya açıldıTOKAT - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' na katılan Mehmetçiğe destek için cuma namazında eller semaya açıldı.

11.10.2019 23:34Cuma namazında eller Mehmetçik için semaya açıldı
Cuma namazında eller Mehmetçik için semaya açıldı
TOKAT - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' na katılan Mehmetçiğe destek için cuma namazında eller semaya açıldı.
Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelinde vatandaşlar cuma namazında Mehmetçik için dua etti. Tokat Ali Paşa Caminde vaaz veren İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'yi dinleyen cemaatten duygusal anlar yaşayanlar oldu. Barış Pınarı Harekatı için sınır ötesinde düzenlenen operasyona katılan güvenlik güçlerine Bilgili, "Sınır ötesi harekatımızı mübarek eyle yarabbi. Vatanımızı terör belasından, düşman taarruzundan muhafaza eyle yarabbi. Hain düşmanlarımıza karşı bizleri uyanık eyle yarabbi. Kahraman güvenlik güçlerimizi karada, havada ve denizde her zaman ve her yerde içeride ve dışarıda muzaffer eyle yarabbi" şeklinde dua ettirdi.

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Genel

Kaynak: İHA

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