Cuma namazını kılan cemaatin koronavirüs önlemi
İstanbul cuma namazını kılan vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında birbiriyle tokalaşmamaya özen gösterirken, bir kısmının maske taktığı görüldü.
13.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:36
İstanbul cuma namazını kılan vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında birbiriyle tokalaşmamaya özen gösterirken, bir kısmının maske taktığı görüldü.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cuma namazını kılan cemaatin koronavirüs önlemi
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