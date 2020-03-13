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Cuma namazını kılan cemaatin koronavirüs önlemi

İstanbul cuma namazını kılan vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında birbiriyle tokalaşmamaya özen gösterirken, bir kısmının maske taktığı görüldü.

13.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:36
İstanbul cuma namazını kılan vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında birbiriyle tokalaşmamaya özen gösterirken, bir kısmının maske taktığı görüldü.
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Cuma namazını kılan cemaatin koronavirüs önlemi

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Güncel

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