Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Mithat Erden ve Evren Erbaş Ser ile belediye personelleri cuma namazını kılmak için camilere ve cami dışında namaz kılınan açık alanlara gelen Turgutlululara ücretsiz maske dağıtımında bulundu.

Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
29.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:52
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Mithat Erden ve Evren Erbaş Ser ile belediye personelleri cuma namazını kılmak için camilere ve cami dışında namaz kılınan açık alanlara gelen Turgutlululara ücretsiz maske dağıtımında bulundu.

Korona virüs salgını nedeniyle iki aydır kapalı olan ve bugün cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılan camilerde ve cami dışında namaz kılınan açık alanlarda vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.

Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan Alankuyu Camisi, Fırat Honaz Yunus Emre ve Müftülük Camisi, Mithat Erden ise Selahaddin Eyyubi Camisinde eş zamanlı olarak namaz kılmaya gelen vatandaşların kullanmaları için maske dağıttılar.

Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkan Yardımları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Mithat Erden ve Evren Erbaş Ser, Turgutlu Belediyesi olarak camilere ve cami dışında namaz kılınacak olan açık alanlara gelen vatandaşların sağlıklarını korumak ve önlem almak amacıyla maske dağıtımında bulunduklarını belirterek yapılan ibadetlerin kabul olmasını temennisinde bulundular. - MANİSA

Kaynak: İHA

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