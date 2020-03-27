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Cuma pazarı son kez açıldı

Cuma pazarı son kez açıldı Bursa İnegöl'de her cuma günü açılan giyim pazarı da kapandı.

27.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:28
Cuma pazarı son kez açıldı
BURSA - Bursa İnegöl 'de her cuma günü açılan giyim pazarı da kapandı.
Korona Virüsü tedbirleri kapsamında pazarlara da önlemler getirildi. Bugün itibariyle Türkiye genelinde açılan semt pazarında sadece sebze ve meyve satan pazarcılar tezgah açacak. Giyim üzerine açılan pazarlar ise geçici bir süreliğine kapatıldı. İnegöl'de her cuma günü açılan ve özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği cuma pazarı bugün itibariyle kapatıldı. Pazara gelen esnafın mesafe ayarına dikkat ederek tezgahları açtığı görüldü. Eski kalabalıktan eser olmayan pazarda bir çok esnaf daha siftah etmediğini belirti Cuma pazarı son kez açıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Yerel

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Cuma pazarı son kez açıldı

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