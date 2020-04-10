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Cuma trafiğine korona etkisi

Türkiye'de korona virüs vaka sayılarının artmasının ardından sokaklar sessizliğe büründü.

10.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:41
Türkiye 'de korona virüs vaka sayılarının artmasının ardından sokaklar sessizliğe büründü. Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği ise yüzde 11'e kadar düştü. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.
Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul trafiği tarihi günlerini yaşıyor. Cuma günü iş çıkış saatlerinde adete kilitlenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğinin yoğunluk seviyesi yüzde 11 oranına kadar düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.
(Sümeyye İnal - Emre Baba/İHA) Cuma trafiğine korona etkisi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Güncel
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