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Cuma trafiğine korona etkisi...15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki trafik yoğunluğu yüzde 11'e kadar...

Cuma trafiğine korona etkisi...15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki trafik yoğunluğu yüzde 11'e kadar düştü Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından sokaklar adeta sessizliğe büründü.

10.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:49
Cuma trafiğine korona etkisi...15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki trafik yoğunluğu yüzde 11'e kadar düştü
İSTANBUL - Türkiye 'de koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından sokaklar adeta sessizliğe büründü. Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği ise yüzde 11'e kadar düştü. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.
Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul trafiği tarihi günlerini yaşıyor. Cuma günü iş çıkış saatlerinde adete kilitlenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğinin yoğunluk seviyesi yüzde 11 oranına kadar düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi. Cuma trafiğine korona etkisi...15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki trafik yoğunluğu yüzde 11’e kadar...

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Genel
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