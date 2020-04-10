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Cuma trafiğine korona virüs etkisi

Cuma trafiğine korona virüs etkisi -Geçtiğimiz aylarda cuma günleri yüzde 80'lere yaklaşan trafik, bu günlerde yüzde 13'le kadar düştü İstanbul'da geçtiğimiz ayların aksine Cuma günleri trafikte yaşanan yoğunluk korona virüs nedeniyle büyük oranda sakinledi.

10.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:08
Cuma trafiğine korona virüs etkisi
-Geçtiğimiz aylarda cuma günleri yüzde 80'lere yaklaşan trafik, bu günlerde yüzde 13'le kadar düştü
İSTANBUL - İstanbul 'da geçtiğimiz ayların aksine Cuma günleri trafikte yaşanan yoğunluk korona virüs nedeniyle büyük oranda sakinledi. Buna rağmen bugün mesai bitimiyle birlikte yer yer trafikte yoğunluk oluştu.
Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle insanlar evlerine kapanırken, İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu ise gözle görülür şekilde azaldı. Geçtiğimiz aylarda Cuma günleri mesainin bitimiyle birlikte İstanbul'da verilere göre yüzde 80'leri bulan trafik oranı bu günlerde ise korona virüsün etkisiyle yüzde 13 seviyelerine kadar geriledi. Buna rağmen mesai bitiminin ardından işlerinden çıkan vatandaşların trafiğe çıkmasıyla birlikte yer yer araç yoğunluğunun artış gösterdi. Öte yandan trafikte ilerleyen sürücülerin ise, trafiğin olmadığı yerlerde ağır bir şekilde ilerleyerek güneşli havanın tadını seyahat ederek çıkarttı. Cuma trafiğine korona virüs etkisi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Genel
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