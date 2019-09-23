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Cuma Uluçay'ı unutmadılar

Bu yıl Şubat ayında geçirdiği traik kazası sonrasında hayatını kayberen Esen Makine Belsinspor'un futbolcusu Cuma Uluçay'ı takım arkadaşları yeni sezonun ilk maçında unutmadı.

23.09.2019 12:23Cuma Uluçay'ı unutmadılar

Kayseri Süper Amatör Küme hafta sonu oynanan maçlar ile başladı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde takım kaptanı Cuma Uluçay'ı elim bir trafik kazası sonrası kaybeden Esen Makina Belsinspor ilk maçına Kocasinan Ülküspor önünde çıktı.

Mavi-Beyazlı takım bu maçı 1-0 kazandı. Golü atan oyuncu Harun Çetin, gol sonrası formasını kaldırarak altına altındaki tişörtte bulunan Cuma Uluçay'ın olduğu fotoğrafı gösterdi. Bu durum tribünlerden alkış alırken, takım oyuncularının ise duygulu anlar yaşamasına neden oldu.


Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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