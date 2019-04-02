Cumali Atilla Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Diyarbakır büyükşehir belediye başkan adayı Cumali Atilla oldu. AK Parti adayı Cumali Atilla, Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Diyarbakır büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Diyarbakır büyükşehir belediye başkan adayı Cumali Atilla ile ilgili seçim sonuçları ve Diyarbakır büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Diyarbakır büyükşehir belediye başkan adayı Cumali Atilla oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Diyarbakır büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Diyarbakır aday yarışı ve Diyarbakır seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Diyarbakır Seçim Bilgileri

Diyarbakır büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.643 olduğu belirlendi.

Diyarbakır büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.643 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Diyarbakır büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 78,60 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Diyarbakır büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.049.462 olduğu belirlendi.

Diyarbakır büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 824.827 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Diyarbakır büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Cumali Atilla, Diyarbakır yarışında % 30,99 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Cumali Atilla toplamda 241.591 adet oy sayısına ulaştı.

Cumali Atilla Kimdir?

Cumali Atilla, 1964 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Elazığ'da, yükseköğrenimini İstanbul Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. Atilla, 1990 yılında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere'de bulundu. Atilla, Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Daha sonra sırasıyla Giresun Piraziz, Muş Malazgirt, Bolu Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Konya Beyşehir, Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Halen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmetine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Diyarbakır büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.